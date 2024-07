AMLO Se Opone a Renuncia de Norma Piña por Reforma al Poder Judicial

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), afirmó este martes que no es necesaria la renuncia de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, como lo solicitó la ministra Yasmín Esquivel, en una sesión privada de la Corte.

López Obrador expresó su respeto a las opiniones de los ministros luego de que Esquivel acusara a Norma Piña de no ser una buena interlocutora con los poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo, en las discusiones que se siguen sobre la reforma al Poder Judicial.

Durante su conferencia mañanera de hoy, 2 de julio de 2024, el mandatario fue cuestionado sobre las versiones acerca de que se podría aprobar una reforma “descafeinada” al Poder Judicial, a cambio de que renuncie la ministra Piña.

No hace falta que renuncie nadie, es nada más que continúe el debate sobre la necesidad de la reforma, hacer un buen análisis, un buen diagnóstico, ya nosotros presentamos una iniciativa de ley, que se revise, que se vean los tiempos, los procedimientos que se deben de aplicar, que se fijen los tiempos para la elección y que se inicie el proceso con una convocatoria donde puedan inscribirse los aspirantes.

'No se trata de una concertacesión"

Ante la insistencia de una reportera de si se está pidiendo la renuncia de Norma Piña, López Obrador dijo que no, que eso es del tiempo de la corrupción y del autoritarismo y no debe haber ese tipo de negociaciones.

Puntualizó que no se trata de una “concertacesión”, como era la costumbre en otras épocas.

Que sea de conformidad con la Constitución y de conformidad con la ley.

Dijo que el procedimiento está muy claro y que el titular del Ejecutivo tiene facultad para enviar al Congreso una reforma a la Constitución, proceso que ya se hizo.

“¿Para qué negociar? A ver, ¿qué pasa si renuncio? ¿podrían ustedes aceptar si yo renuncio?... si dijera un ministro, una ministra, ¿podrían ustedes aceptar que nada más se eligieran a los ministros y no a los magistrados y los jueces? No, no. O, si aceptamos y renunciamos o vamos a aprobar la reforma pero que no dejemos nuestros cargos sino hasta dentro de tres años. No, No”, puntualizó López Obrador.

El presidente dijo que no hay nada en contra de la ministra Norma Piña, aunque ella tenga procedimientos que uno no pueda aceptar o compartir, además de que no solo es ella, sino que hay una crisis en el Poder Judicial.

