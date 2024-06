Trabajadores Se Beneficiarán con Reforma al Poder Judicial, ‘Que no Los Estén Engañando': AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo hoy, 27 de junio de 2024, que está seguro de que la reforma al Poder Judicial beneficiaría a los trabajadores e hizo énfasis en que sus derechos están garantizados.

Primero (hay que) aclarar que la reforma que se propone no incluye a los trabajadores del Poder Judicial, ellos no tienen nada que temer; al contrario, a ellos se les garantizan sus derechos y estoy seguro de que se van a beneficiar con la reforma, porque ya no va a haber influyentismo, nepotismo, imposiciones, corrupción.