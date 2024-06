Roger Waters, exintegrante de Pink Floyd, envió un mensaje a la virtual ganadora de la elección presidencial, Claudia Sheinbaum, acompañado de una fotografía en la que se observa a la exjefa de gobierno en una protesta en la Universidad de Stanford, Estados Unidos.

Adicionalmente, el músico le recordó a Sheinbaum que, actualmente, cientos de estudiantes protestan en el mismo campus, ahora en contra del genocidio en Gaza, y cerró con una contundente petición para la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, integrada por Morena, PT y Partido Verde.

The New President of Mexico @Claudiashein

Protesting for Fair Trade and Democracy on campus in 1991.

Bravo Madame President.

Today the students on campus are protesting Genocide in #Gaza.

PLEASE TELL US YOU’RE WITH THEM.

