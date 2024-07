Sheinbaum Descarta que Cárteles Puedan Quitar al Presidente de México como Dice Trump

Claudia Sheinbaum, presidenta electa, manifestó su rechazo a las declaraciones del candidato presidencial republicano y exmandatario de Estados Unidos, Donald Trump, sobre que los cárteles “podrían quitar al presidente de México en dos minutos”.

Así reaccionó la exjefa de Gobierno de la CDMX a la entrevista de Trump y su compañero de fórmula, JD Vance, que fue transmitida en el canal Fox News.

Ahí el expresidente comentó que “el problema es que México está petrificado ante los cárteles porque pueden remover al presidente en dos minutos”.

En cambio, Sheinbaum asegura que la percepción social de inseguridad en México se redujo en más de 20 puntos porcentuales en los últimos seis años, durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador.

La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, respaldó la carta que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador al expresidente y candidato Donald Trump, quien en campaña se comprometió a imponer aranceles a los vehículos producidos en México, razón que llevó a Elon Musk, según el magnate informó, a detener la construcción de la planta de Tesla, en Nuevo León.

La virtual presidenta electa defendió que el TMEC fortalece la economía de Norteamérica y negó que el probable regreso de Donald Trump a la Casa Blanca implique una renegociación y no sólo una revisión del tratado como se tiene previsto.

No lo creo, porque incluso él lo ha dicho. O sea, él dijo ‘el tratado anterior no tenía las ventajas que tiene el tratado actual’. Y, bueno, tan es así que México hoy se convirtió en el principal socio comercial de los Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos también se beneficia de la relación con México, no solamente México frente a Estados Unidos. Le da mucha fortaleza a la economía de Estados Unidos el tratado, no solamente a México y a Canadá, a los tres países