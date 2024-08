AMLO Pide a las 5 Personas Más Ricas de México Definir Postura sobre la Sobrerrepresentación

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llamó a los integrantes del Consejo Mexicano de Negocios y del Consejo Coordinador Empresarial a expresarse sobre la distribución de los diputados federales plurinominales por partido.

Que no se oculten detrás de membretes, porque tienen nombre y apellido, pero que nos digan que no quieren vivir en un estado de Derecho. Que digan cuáles son sus temores, por qué va a haber un control del Ejecutivo? ¡No!, va a haber un control del pueblo, yo no los voy a nombrar a los jueces. Si pueden más los poderosos porque son capaces de estar amenazando o cooptando, para decirlo, elegantemente, queriendo cooptar a consejeros y a tribunales y a los ministros del tribunal electoral