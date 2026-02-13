La SCJN en el Buscador: Lo que las Tendencias Revelan Sobre la Nueva Justicia en México

A través del último año, las búsquedas en internet de noticias sobre la Suprema Corte han aumentado 60% y se han duplicado las consultas sobre los ministros. Hugo Aguilar pasó de ser poco conocido, a ser uno de los personajes más populares de la política nacional.

Entre los temas más buscados estuvieron la elección judicial, los impuestos a Grupo Salinas y el escándalo por la compra de camionetas de 3 millones de pesos. Así lo revelan datos de Google Trends analizados por N+.

Búsquedas de la SCJN en internet. Fuente: N+ con datos de Google Trends

La serie histórica de Google Trends identifica 7 momentos en los que la Suprema Corte dominó la conversación digital entre junio de 2025 y febrero de 2026.

Búsquedas de la SCJN en internet. Fuente: N+ con datos de Google Trends

Junio - septiembre 2025

El pico máximo de interés ocurrió el 1 de junio de 2025, impulsado por la elección popular de los nuevos ministros, seguido por su toma de protesta el 1 de septiembre. Durante esas fechas, la mayoría de las búsquedas estaban relacionadas con el perfil de los candidatos y de los nuevos ministros. A partir de entonces, la atención pública se vio directamente vinculada con la agenda noticiosa.

Octubre 2025

A mediados de octubre se dispararon las búsquedas cuando los ministros anunciaron que donarían parte de su salario para apoyar a los damnificados por inundaciones en Puebla y Veracruz.

Este momento marcó el inicio de una etapa donde la actividad cotidiana de los ministros comenzó a ser seguida bajo una lupa mucho más cercana y constante.

Noviembre 2025

El clímax de la atención digital ocurrió en noviembre, cuando inició en la Corte la discusión sobre los amparos de Grupo Salinas en materia fiscal. Este caso es el que ha generado el mayor volumen de conversación digital desde la entrada en funciones de los nuevos ministros, pues más allá de las búsquedas en un solo día, se ha mantenido constante a lo largo de los meses.

Diciembre 2025 - enero 2026

Otros dos temas que generaron picos en las búsquedas fueron la sentencia que autoriza la inclusión de fotografías en boletas electorales y la discusión sobre la “cosa juzgada” en la que los ministros discutieron la posibilidad de revisar sentencias que ya estaban firmes. Finalmente decidieron que esto no era posible.

Por último, a finales de enero, se difundió que la Corte había adquirido camionetas blindadas para el transporte de los ministros, tema que aclararon después en conferencia de prensa.

Los ministros más buscados

La ministra Lenia Batres lidera la métrica de las búsquedas con un 27% del total, por sus actividades de campaña usando el apodo de “ministra del pueblo”, pero también por desaciertos durante las sesiones y por los constantes desencuentros que ha sostenido con sus compañeros.

Le siguen el ministro presidente Hugo Aguilar, con un 21.6% (quien más ha crecido en búsquedas en los últimos meses) y la ministra Yasmín Esquivel, con un 13.5%.

Los ministros más populares en internet. Fuente: N+ con datos de Google Trends

Los ministros menos buscados son Arístides Guerrero, Giovanni Figueroa, Irving Espinosa y Sara Irene Herrerías, todos, parte del grupo de nuevos ministros que entraron a la Corte en septiembre.

¿Qué sentencias le interesan a la gente?

Las discusiones judiciales suelen ser de poco interés para la ciudadanía en términos generales. Esta regla, sin embargo, se rompe cuando se tocan asuntos que las personas consideran cercanos o trascendentes.

En N + analizamos las sentencias que provocaron más conversación en redes sociales, así como las que detonaron la mayor producción de contenidos periodísticos entre septiembre y enero. A partir de eso, es posible identificar tres tipos de discusiones que logran trascender al salón de sesiones de la Corte para convertirse en parte de la conversación ciudadana:

Los ministros más populares en internet. Fuente: N+ con datos de Google Trends

El primer rubro, son aquellas discusiones que abren la posibilidad de modificar el sistema jurídico y político de forma relevante. Entre las sentencias más comentadas en redes sociales estuvo la de la “cosa juzgada”, la inclusión de fotografías en las boletas electorales, y la validación de una decisión de López Obrador de 2020 de eliminar 109 fideicomisos para usar ese dinero en la atención de la pandemia de Covid-19.

El segundo rubro de temas que interesan a la ciudadanía son aquellos en los que se tocan temas sensibles o cercanos a la vida cotidiana, como una discusión en la que se determinó que si un padre o madre que debe dar pensión alimenticia solo paga una parte, puede ser motivo de que vaya a prisión. En este campo también caen discusiones sobre el derecho al medio ambiente sano y los derechos de grupos vulnerables.

El tercer rubro que provocó la atención de los usuarios de redes y de los medios es el que se refiere al dinero y, concretamente, a los impuestos de grandes empresas. En este apartado entran las negativas de amparo a Grupo Salinas por créditos fiscales acumulados y la validación a los impuestos para las aplicaciones de delivery, cuyas empresas ya suman alrededor de 40 millones de usuarios en México, según especialistas.

Este tribunal no sólo es nuevo en su funcionamiento y composición tras la reforma judicial, sino en la manera en la que es evaluada digitalmente. Las búsquedas de google reflejan que la Suprema Corte está sujeta a una vigilancia digital sin precedentes. El interés masivo en la red demuestra que la legitimidad de la justicia hoy pasa, inevitablemente, por la barra de búsqueda de Google.