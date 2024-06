Taddei Llama a Población a Sentirse Tranquila para Emitir Voto ante Violencia

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, llamó a la población para que se sienta tranquila al salir a votar este domingo 2 de junio en la casilla que le toca.

Explicó que los problemas de inseguridad que han provocado la baja de 222 casillas en 10 estados del país son asuntos que se han abordado en la mesa con las autoridades federales y locales en la materia.

Guadalupe Taddei, presidenta del INE:

Aseguró que el INE es fuerte y resiste todo para organizar la elección exitosamente.

Guadalupe Taddei, presidenta del INE:

Si está instalada su casilla, vayan con la tranquilidad de que esa casilla tiene como transitarse los caminos para llegar a ella en tranquilidad y en seguridad. Todas las medidas que estamos tomando abonan para que todos los ciudadanos nos sintamos acompañados por las fuerzas de seguridad el día de mañana. A partir de las 8 de la mañana todos salgamos a ejercer nuestro derecho al voto. No dejemos que otros decidan por nosotros. No permitamos que ninguna información falsa nos haga que no acudamos el día de mañana a las urnas. Salgamos en familia, en soledad, pero salgamos