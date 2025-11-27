¿Qué Día Presentará el Senado la Lista de Candidatos a Fiscal General de la República?

Con la aprobación de la renuncia de Alejandro Gertz Manero comienza oficialmente el proceso para designar a el o la nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR), órgano constitucional autónomo encargado de investigar delitos, procurar justicia, prevenir el delito y fortalecer el Estado de derecho.

La tarde de este jueves 27 de noviembre, con 74 votos a favor y 22 en contra, el Senado aceptó y aprobó la renuncia de Gertz Manero al cargo de fiscal de la República. En una carta enviada a Luara Itzel Castillo, presidenta de la Mesa Directiva del Senado, el ahora extitular de la FGR explicó que le fue propuesto ser embajador de México ante un país amigo.

Tras la aprobación de la renuncia, el Senado avaló el acuerdo de la Junta de Coordinación Política para emitir la convocatoria para el nombramiento del próximo titular de la FGR, el cual está en el cargo por un periodo de nueve años. Si bien el Senado cuenta con un plazo de 20 días para integrar y aprobar una lista de 10 candidatos al cargo, la cual enviará a la presidenta Sheinbaum, el proceso será abreviado.

¿Cuándo presentan la lista de candidatos a titular de la FGR?

Será el próximo martes 2 de diciembre de 2025, cinco días contados a partir de este jueves, cuando el Senado integre la lista de al menos 10 candidaturas y proceda a su votación en el Pleno. Por mandato constitucional, la lista debe ser aprobada por al menos dos terceras partes de los senadores presentes durante la sesión.

¿Qué sigue después de la votación de la lista de candidatos?

Una vez concluya la votación, el Senado remitirá al Ejecutivo federal la lista de candidatos y candidatas. A partir de entonces, la presidenta Claudia Sheinbaum contará con un plazo de 10 días para remitir una terna al Senado.

Concluida esta etapa, comienza la comparecencia y designación a partir de la terna enviada por la presidenta. En dicha etapa se celebrará otra votación en el Senado, según sea el caso:

En caso de que el Ejecutivo federal envíe una terna, el Senado dispondrá de 10 días para designar al titular de la FGR en una votación, previa comparecencia de las personas propuestas. Mientras que, en caso de que la presidenta no envíe una terna, el Senado contará también con 10 días para elegir a la persona titular de la FGR a partir de la lista de los 10 candidatos. Y si el Senado no realiza la designación en tiempo, será el Ejecutivo federal quien nombre directamente al fiscal general de la República.

