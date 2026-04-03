Inicia Pre-Registro ENARM 2026: Link de CIFRHS en Convocatoria para Médicos, Requisitos y Fechas

Inició el pre-registro para el Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM) 2026, organizado por la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS), y acá te traemos las fechas, requisitos y link para hacer la primera etapa de la inscripción.

Se lanzó la convocatoria para médicas y médicos generales mexicanos y extranjeros interesados en ingresar al Sistema Nacional de Residencias Médicas (SNRM) mediante el ENARM, que mide conocimientos basados en caso clínicos de especialidades como Medicina Interna, Pediatría, Ginecología y Cirugía General.

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Fechas en la convocatoria del ENARM 2026

El proceso de ingreso al SNRM comienza desde este 3 de abril con el pre registro y concluye hasta el inicio de las especialidades en marzo 2027, mientras que la aplicación del examen será en septiembre 2026. Estas son las fechas en la convocatoria, sin embargo toma en cuenta que durante todo el proceso debes verificar constantemente en el módulo de Consultar Situación ENARM:

Pre-registro en Internet: Del 3 abril 2026 al 29 mayo 2026, hasta las 16:00 horas. Pago del examen: Del 3 abril 2026 al 05 junio 2026 hasta las 17:00 horas. Completar registro electrónico: Del 15 abril 2026, desde las 17:00 horas al 15 junio 2026, hasta las 17:00 horas. Revisión Documental: Del 20 de abril al 24 de julio. Carga de documentos: Del 3 julio 2026, desde las 17:00 horas al 28 agosto 2026, hasta las 17:00 horas. Sustitución de oficio Ex-profeso: Del 10 agosto 2026, desde las 17:00 horas al 02 octubre 2026, hasta las 17:00 horas. Fecha límite para aclaraciones y documentación adicional: 24 julio 2026 a las 17:00 horas Publicación de asignación de sede, fecha y turno: 1 septiembre 2026. Consulta de domicilios de sedes: Del 7 al 9 septiembre 2026. Publicación del instructivo de aplicación: Después de las 17:00 horas del 11 septiembre 2026. Aplicación del examen: 28, 29 y 30 septiembre 2026 Guía de selección de especialidad: Después de las 18:00 horas del 16 octubre 2026. Selección de especialidad: Octubre 2026 Inicio de cursos de residencia: 1 marzo 2027.

Este año, el examen se aplicará en los estados de Puebla, Guanajuato, Michoacán, Sonora y Yucatán, y la asignación de sede se hará con base en el número de folio del expediente electrónico y conforme al cupo disponible. Los domicilios específicos de las sedes se publicarán en la página del CIFRHS.

Link y requisitos del pre-registro ENARM 2026

Para hacer el pre-registro por internet para hacer el ENARM 2026, los médicos y médicas deben ingresar a la página de la CIFRHS en el siguiente enlace: https://cifrhs.salud.gob.mx/site1/enarm/2026/preregistro y seleccionar la Categoría en la que participarán. Estos son los requisitos de cada una:

Categoría mexicana : Nombre(s), apellido paterno, apellido materno, género, correo electrónico, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento (Entidad Federativa) y Clave Única de Registro de Población (CURP). Para las y los médicos de esta categoría no se acepta la CURP temporal ni documento migratorio.

: Nombre(s), apellido paterno, apellido materno, género, correo electrónico, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento (Entidad Federativa) y Clave Única de Registro de Población (CURP). Para las y los médicos de esta categoría no se acepta la CURP temporal ni documento migratorio. Categoría extranjera : Nombre(s), apellido paterno, apellido materno, género, correo electrónico, fecha de nacimiento, nacionalidad y número de pasaporte vigente. Para las y los médicos de esta categoría no se acepta la CURP temporal ni documento migratorio diferente al pasaporte vigente.

: Nombre(s), apellido paterno, apellido materno, género, correo electrónico, fecha de nacimiento, nacionalidad y número de pasaporte vigente. Para las y los médicos de esta categoría no se acepta la CURP temporal ni documento migratorio diferente al pasaporte vigente. Categoría SEMAR y DEFENSA: Debe tener autorización previa de las autoridades institucionales para el pre-registro.

Al hacer clic en Terminar Pre-registro, el sistema enviará un correo electrónico al que proporcionó en donde se incluirá una liga con la cual cada aspirante generará su contraseña alfa-numérica de ingreso al sistema.

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Después de haber recibido el correo y generado su contraseña de acceso al sistema, se mostrará el folio del expediente electrónico de pre-registro, el cual será utilizado como identificador en las etapas posteriores del proceso.

Una vez que se complete el pre-registro ENARM 2026, los aspirantes deberán realizar el pago del examen que tiene un costo de 3,300 pesos sin devolución, con fecha límite hasta el 15 de junio a las 17:00 horas para poder continuar con el proceso de ingreso.

Si lo deseas aquí puedes consultar la convocatoria completa del ENARM 2026 para conocer todos los documentos, y requisitos que se te solicitarán en el registro electrónico, el cual inicia a partir del 15 de abril y es fundamental para continuar con el proceso de ingreso.

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