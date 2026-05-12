Préstamos ISSSTE 2026: Requisitos para Registrarse por un Crédito en Mayo y Link de "Asssiste"

Atención, derechohabiente. Hay cambios en los Préstamos Personales del ISSSTE este 2026, así que si estás en busca de un dinerito extra para cubrir tus gastos, en N+ te decimos cuáles son los requisitos y link de Registro de ASSSISTE para que solicites tu crédito en mayo 2026.

En febrero de este año, el ISSSTE recordó que la asignación de Préstamos ya no se hace mediante sorteos, sino que hay un proceso que deben seguir los solicitantes siempre que cumplan con los requisitos correspondientes en tiempo y forma.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) dio a conocer que las asignaciones se realizan los días lunes de cada semana.

De hecho, el ISSSTE dio a conocer que como parte de la 18 asignación de Préstamos Personales había otorgado un total de 13,507 créditos a todas aquellas personas que cumplieron con los requisitos, de los cuales 5 mil 135 fueron ordinarios, 793 exclusivos para pensionados, 5 mil 214 especiales y 2 mil 365 conmemorativos.

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¿Cuáles son los requisitos para registrarse por un Préstamo del ISSSTE en ASSSISTE?

De acuerdo con la página oficial del ISSSTE del Gobierno de México, las asignaciones se realizan a las personas que cumplen con los siguientes requisitos:

Tener un mínimo de de seis meses de antigüedad de incorporación total al régimen de seguridad social del ISSSTE No contar con un préstamo personal vigente, ni tener un adeudo con el instituto por este concepto. Tener capacidad de endeudamiento que no exceda el 50% del salario básico del trabajador o bien, del 50% del valor de la pensión.

Te puedes registrar cualquier día de la semana, incluso el mismo lunes pero cuida que sea antes de las 11:00 de la mañana. Recuerda que las asignaciones se realizan justo ese día. De hecho, el ISSSTE dio a conocer que en la misma fecha de la solicitud se pueden consultar los resultados a partir de las 6:00 de la tarde.

¿Cuál es el Link ASSSISTE para Registro a un Préstamo ISSSTE en 2026?

El registro de solicitantes se hace a través del Portal ASSSISTE, al dar clic en este enlace: https://asissste.issste.gob.mx/. Allí debes ir al apartado de "Económicas" y ubicar la opción que se adapte a lo que buscas, en este caso "Registro a la Asignación de Préstamos".

La página te enviará al portal del SIAEPP, Sistema de Inscripción y Asignación Electrónica de Préstamos Personales. Este proceso es totalmente gratuito, sólo es necesario, tener a la mano tu CURP y des clic en la opción "Validar"

En caso de que quieras hacer un ejercicio de un crédito, puedes hacer uso del Simulador de Préstamos del ISSSTE.

Cuando avances en el proceso, te enviarán una palabra clave al correo electrónico que diste durante tu registro. Ésta será la contraseña que utilizarás para consultar tu folio y/o modificar algún dato de tu registro.

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