¿Cuándo y Dónde Ver 'PRI: Crónica del Fin'? Hora y Estreno de la Serie Documental de N+ Docs

El documental 'PRI: Crónica del Fin', producido por N+ Docs, está por estrenarse. En él se narra el origen y declive del que fuera el partido político gobernante en México durante décadas. A continuación te decimos cuándo sale, a qué hora y dónde podrás ver los capítulos de esta serie.

La producción, escrita y dirigida por Denise Maerker, narra con entrevistas exclusivas los acontecimientos que marcaron a este partido político que definió la historia de México a lo largo de un siglo, desde su auge hasta su declive dentro y fuera del mundo electoral.

¿Quién sale en el documental 'PRI: Crónica del Fin' y cuántos capítulos son?

La serie documental consta de 5 capítulos donde se presentan entrevistas exclusivas con expresidentes, políticos de izquierda y derecha, quienes hacen un análisis sobre la historia política del país.

Estas son las figuras más destacadas que aparecen en 'PRI: Crónica del Fin':

Carlos Salinas de Gortari

Porfirio Muñoz Ledo

Enrique Peña Nieto

Cuauhtémoc Cárdenas

Elba Esther Gordillo

Vicente Fox

¿Cuándo y dónde ver el estreno de 'PRI: Crónica del Fin'?

El primer episodio de la serie documental se estrena gratis por TV abierta este lunes 22 de septiembre 2025 al terminar el noticiero de En Punto con Enrique Acevedo por Las Estrellas.

Video. N+ Docs Estrenará la Serie Documental "PRI: Crónica del Fin"

¿Dónde ver todos los capítulos del documental 'PRI: Crónica del Fin'?

Una vez que finalice el primer episodio del documental en Las Estrellas, todos los capítulos estarán disponibles en la plataforma de ViX para que conozcas a fondo la historia del PRI, así como todos los sucesos que marcaron a su sistema y el análisis de los personajes más cercanos a este partido político.

Los cinco episodios de la serie 'PRI: Crónica del Fin' cuentan con una duración de 60 minutos cada uno, que son el resultado de 35 meses de producción, en los que se revisaron más de 3 mil 956 horas de archivo histórico inédito y 130 horas de entrevistas exclusivas.

Sinopsis de 'PRI: Crónica del Fin'

En el pasado, solo había un camino hacia el éxito en la política mexicana: el camino del PRI. Pero el PRI no es solo un partido político, es la institución que moldeó el comportamiento público y político de México. Sobrevivió a levantamientos armados, movimientos estudiantiles, crisis económicas, derrotas electorales y escándalos de corrupción, pero fue la soberbia, la corrupción, la incongruencia y el abuso de poder lo que terminó por desintegrarlo.