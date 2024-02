Primera Mexicana en Ir al Espacio Impulsa Industria Aeroespacial

México puede ser un poder internacional en la industria espacial, aseveró Katya Echazarreta, primera mujer mexicana en viajar al espacio y quien impulsa de la mano del Gobierno mexicano, el desarrollo de talentos y capacidades para potenciar la industria aeroespacial nacional.

Este sábado en un discurso frente a legisladores del Congreso, previo a la entrega de un reconocimiento por su logro, señaló:

Video: Entrevista con Katya Echazarreta, Primera Mexicana en el Espacio

Echazarreta, que también es la mujer más joven en lograr salir del planeta, resaltó:

La originaria de Guadalajara, Jalisco, señaló que viajar al espacio “no es la cosa más difícil" que ha "tenido que hacer en esta vida, lo más difícil ha sido llegar a ese punto, a ese momento, a esa oportunidad”.

No tenía los recursos, yo no tenía el dinero para ir a la universidad, me otorgaron dos becas completas para estudiar ingeniería