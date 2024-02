ProPublica Defiende Reportaje de Tim Golden; AMLO Insiste en que "Es Calumniador"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), respondió hoy 9 de febrero al medio ProPublica, que defendió el reportaje de Tim Golden, publicado el 30 de enero de 2024, señalando que no dará entrevistas e insistiendo en que el periodista "es un calumniador".

ProPublica dio a conocer este viernes un artículo en el que justifica la publicación de Tim Golden, en torno a supuestas acusaciones de que "narcotraficantes contribuyeron 2 millones (de dólares) a su primera y fallida campaña presidencial en 2006".

El medio detalló que "el presidente (de México) ha atacado de forma agresiva al reportero del artículo, Tim Golden, llamándolo 'un mercenario de la DEA', un instrumento del Departamento del Estado y 'un peón', entre otras cosas", y aseguró que el periodista no acudirá a la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, pese a la invitación de López Obrador.

Aunque quizás Golden disfrutaría el debate, no va a aparecer en la mañanera. Hizo múltiples esfuerzos antes de la publicación del artículo para incluir la perspectiva de López Obrador.

ProPublica asegura que "contactamos con el vocero del presidente (Jesús Ramírez Cuevas) más de una semana antes de la publicación y le proporcionamos un resumen detallado de las conclusiones del reportaje y una serie de preguntas. Después de varias solicitudes, el vocero prometió una respuesta, pero nunca la recibimos".

Además, aclaró que "nuestro reportaje, que se basó en entrevistas con funcionarios actuales y antiguos y la revisión de documentos oficiales, reveló la existencia de una investigación previamente secreta de la DEA sobre las supuestas donaciones a la primera campaña presidencial de López Obrador en 2006 por narcotraficantes trabajando con el llamado Cártel de Sinaloa".

Tras señalar que "los ataques de López Obrador desde el podio del Palacio (Nacional) han sido personales e insultantes", ProPublica defendió la trayectoria de Tim Golden y aseguró que el periodista "también produjo docenas de artículos profundamente investigados sobre la explosión del narcotráfico bajo (la administración de Carlos) Salinas, la sombra creciente de la corrupción en México y el fracaso de los Estados Unidos en lidiar eficazmente con cualquiera de estos problemas. Ese trabajo continuó durante el mandato del sucesor escogido por Salinas, Ernesto Zedillo, cuya administración también se quejó de reportajes que expusieron acusaciones de corrupción en altas esferas".

Durante su conferencia de prensa matutina de este viernes, Andrés Manuel López Obrador cuestionó a Tim Golden: "¿dónde están tus pruebas? ¿Por qué calumnian?

Nos pidieron los de la DEA que no diéramos a conocer la fuente, ¿entonces qué independientes pueden ser?".

Se toparon con pared porque no somos corruptos y por eso se metieron en un problema, porque no voy a dejar de denunciarlos y de decir que ese periodista es un calumniador, que estaba vinculado, cuando fue corresponsal, a Carlos Salinas; luego desapareció, se fue, hasta ahora que regresa y hasta dicen que les pidieron el reportaje, fue pedido y no quieren decir quiénes fueron las fuentes.