¿Puedo Tomar Foto a mi Voto en la Boleta Electoral? ¿Qué Pasa? INE Explica en las Elecciones

La gente espera con ansias la llegada del domingo 2 de junio 2024 para acudir a las urnas. Su emoción es tanta que buscan tener el recuerdo en imágenes, por ello quieren saber si se le puede tomar foto al voto de la boleta electoral o está considerado como un delito por tratarse de las elecciones en México. Para salir de dudas, el Instituto Electoral Nacional (INE) explicó lo que pasa por usar el celular dentro de las casillas.

Recordemos que el acto de votar es un derecho que tienen todas y todos los mexicanos, sin importar su lugar de residencia. Para hacerlo válido, deben contar con su credencial de elector vigente y si está vencida solo algunas personas la pueden utilizar.

¿Qué pasa si le tomo foto a mi voto de la boleta electoral?

El vocero del INE, Alfonso García Peralta aclaró que no pasa nada por tomarle una fotografía a la boleta electoral aunque se muestre la elección de los votantes, pues no se considera un acto ilegal y la autoridad electoral no puede prohibir el uso de celulares o de cualquier dispositivo electrónico.

"Tomar una fotografía al voto emitido no es un acto ilegal, toda vez que el marco jurídico no faculta a la autoridad electoral a restringir a la ciudadanía sobre la utilización de dispositivos móviles dentro de las casillas. En ese sentido, la autoridad electoral no puede prejuzgar sobre los usos o fines que la ciudadanía haga con la fotografía de su sufragio", explicó.

La decisión de permitir el uso libre de dispositivos móviles también es para que la gente no se inhiba de acudir a la casilla que le toca para votar este domingo 2 de junio 2024. Lo único a tomar en cuenta es que no hay riesgo de ninguna sanción, siempre y cuando sea haga de forma voluntaria.

¿Hay sanción por tomarle foto al voto?

La única forma de que haya una multa de por medio es si alguien pidió evidencia de tu voto, así lo estipula el artículo 7, fracción VIII de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que indica lo siguiente:

"Se impondrán de 50 a 100 días de multa y prisión de 6 meses a 3 años a quien solicite u ordene evidencia del sentido de su voto o viole, de cualquier manera, el derecho ciudadano a emitir su voto en secreto".

🚨#FALSO | Sobre un supuesto mensaje SMS informando que el INE autorizó sanciones a quienes tomen fotos de su voto, el #INEInforma que no ha aprobado ninguna sanción al respecto. #CertezaINE2024 pic.twitter.com/HT4RIrcS5N — Certeza INE (@CertezaINE) May 30, 2024

¿Se puede subir la foto del voto a redes sociales?

Para no que haya preocupación al respecto, la ley no prohíbe compartir la imagen de tu boleta electoral, siempre y cuando esto se haga de forma voluntaria.

De igual forma, además de tomarle foto al voto también te aclaramos si es posible corregir una boleta electoral, por si se trató de un error o por la razón que sea. De igual forma, consejeras del INE explicaron es posible ir acompañado de hijos y mascotas a la elecciones 2024 en México.

