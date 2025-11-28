¿Qué Apoyo Bienestar Dan a Adultos con Tarjeta INAPAM en Diciembre? Requisitos y Monto a Cobrar

Estamos por entrar al último mes del año y para los hombres y mujeres del Bienestar que corresponda, la tarjeta de INAPAM dará un apoyo económico en diciembre 2025, por esa razón acá te decimos qué entregarán, los requisitos que deben cumplir los adultos mayores y de cuánto será el depósito.

Uno de los beneficios que otorga la Tarjeta INAPAM es el pago de aguinaldo 2025, por esa razón en una nota ya te dijimos dónde tramitar la credencial y la lista completa de módulos a los que se puede acudir a hacer la inscripción, para obtener dicha remuneración económica.

Video: Aclaran Dudas Sobre Vigencia de Tarjetas INAPAM para Adultos Mayores

¿Qué apoyo económico dará INAPAM a adultos mayores en diciembre 2025?

El apoyo Bienestar que recibirán todos los adultos mayores que cuenten con su credencial INAPAM es justamente el pago de aguinaldo 2025, el cual se entrega a mujeres y hombres de más de 60 años de edad o más.

Nota relacionada: ¿Hay Descuento para Adultos Mayores en Recibo de Luz de CFE? Esto Aclara INAPAM

Es importante recordar que por ley, el pago mínimo de aguinaldo en 2025 es equivalente a 15 días de salario de los trabajadores en todo México. Y en el caso de los adultos mayores, solamente serán algunos lo que reciban este beneficio.

Requisitos INAPAM para cobrar aguinaldo 2025

Una vez que ya se tenga la tarjeta de INAPAM, el principal requisito que deben cumplir los beneficiarios para recibir pago de aguinaldo es estar inscritos al apoyo de Vinculación Productiva de la Personas Adultas Mayores, el cual busca promover empleos remunerados, así como actividades voluntarias que generen un ingreso para las personas de 60 años de edad en adelante.

Para poder formar parte del programa de Vinculación Productiva, los adultos mayores de INAPAM deben ir a su módulo más cercano y cumplir con los siguientes requisitos:

Tener 60 y más años de edad.

Credencial INAPAM (original).

Identificación oficial con fotografía en original (INE, pasaporte vigente, licencia de conducir, carnet de salud IMSS/ISSSTE).

CURP (Clave Única de Registro de Población).

Entregar un comprobante de domicilio reciente.

Incluir dos fotografías tamaño infantil.

Video: Pareja de Adultos Mayores Denuncian Falta de Medicamentos en Ciudad Juárez

¿Cuánto darán de apoyo Bienestar a adultos mayores con tarjeta INAPAM en diciembre 2025?

Los adultos mayores de 60 años que forman parte del programa Vinculación Productiva del INAPAM tienen derecho a recibir como mínimo un pago de aguinaldo de 4,182 pesos, conforme lo establece la LFT y la fecha límite para recibirlo es el 20 de diciembre de 2025.

Nota relacionada: ¿Pensión Mujeres-Hombres Bienestar de 30 a 64 Abre Registro en Diciembre? Esto Piden en Módulos

Es importante que el apoyo económico de INAPAM es un beneficio que recibirán en diciembre todos los adultos mayores inscritos al programa de Vinculación Productiva y que aún no hayan cobrado lo correspondiente a su aguinaldo 2025.

Historias recomendadas: