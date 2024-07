¿Qué Hacer Si No Me Quedé en la UNAM? Así Solicitas Revisión del Resultado del Examen 2024

Los resultados del examen de la UNAM 2024 están a punto de ser publicados y miles de aspirantes sabrán si fueron seleccionados para ingresar a la licenciatura de su interés, en caso de que no te hayas quedado, aquí te decimos cómo solicitar la revisión de tu prueba.

Hace más de un mes, los estudiantes que buscan entrar a la Universidad Nacional Autónoma de México realizaron el examen de admisión y este jueves conocerán cuántos aciertos consiguieron y si fueron aceptados en la carrera de su preferencia.

En N+, te hemos informado sobre cada una de las etapas del concurso de selección y en una nota previa te explicamos cómo consultar los resultados de la UNAM 2024 a través de la plataforma de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE).

¿Cómo saber que no me quedé en la UNAM 2024?

Al momento de consultar los resultados del examen de la UNAM 2024 en la página de la DGAE, deberás buscar tu número de comprobante o folio, y a un lado aparecerá tu total de aciertos y el dictamen obtenido, aquí te explicamos lo que significa la letra 'S' y todas las demás denominaciones.

Si no aparece ninguna letra o hay un espacio blanco, esto quiere decir que no fuiste seleccionado para ingresar a la licenciatura que elegiste, por lo que no podrás continuar con el proceso de admisión, sin embargo si te quedaste a pocos aciertos de diferencia con otros que sí fueron aceptados puedes solicitar una revisión del examen.

¿Cómo solicitar revisión del resultado del examen de la UNAM 2024?

En el listado de los resultados aparece la opción de 'Diagnóstico', en la que los aspirantes pueden consultar cuántos aciertos obtuvieron en cada materia, por lo que en caso de considerarlo necesario, los estudiantes pueden solicitar una revisión del resultado de su examen 2024.

Este proceso se realiza de forma personal y presencial en la Dirección de Gestión Estratégica y Primer Ingreso de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) con domicilio en Av. del Imán No. 7, Ciudad Universitaria, Alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México en el Local de Registro de Aspirantes.

Ahí deberás de complementar la "Solicitud de revisión de resultado del examen", presentando una identificación oficial vigente con fotografía. Toma en cuenta que este es el único procedimiento para solicitar la verificación de tus aciertos.

Recuerda que si no fuiste aceptado, aún existen alternativas para continuar tus estudios de nivel superior en otras Universidades públicas y privadas o también puedes comenzar a prepararte para el proceso de admisión de la UNAM 2025.

