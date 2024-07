¿Qué Letra Cobra la Pensión Bienestar el 3 y 4 de Julio 2024? Así Va el Calendario de Pagos

Los pagos de la Pensión Bienestar 2024 se siguen realizando a Adultos Mayores, Personas con Discapacidad y Madres Trabajadoras, por lo que a continuación te decimos qué letra cobra el 3 y 4 de julio 2024, de acuerdo con el calendario de pagos.

En días pasados, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, dio a conocer el calendario de la Pensión Bienestar julio 2024, con lo que se confirmó que los depósitos se harán entre el 1 y 19 del séptimo mes del año, en orden alfabético de acuerdo con el primer apellido de cada beneficiario.

De esta manera, los pagos del Bienestar se realizarán a lo largo de 17 días en el mes de julio 2024, siendo el 7 y 14 de julio los únicos días en que no habrá dispersiones, debido a que caen en domingo.

¿Qué letra va el pago de la Pensión Bienestar de Adultos Mayores?

Tras dos días del regreso de los depósitos de la Pensión Bienestar, es turno de la Letra 'C', con lo que este miércoles 3 de julio 2024 los beneficiarios de los programas para Adultos Mayores, Personas con Discapacidad y Madres Trabajadoras cuyo apellido inicie con 'C' recibirán su pago en su tarjeta del Bienestar.

Sin embargo, si tu apellido paterno comienza con 'C' y no ves reflejado tu depósito, no tienes de qué preocuparte, ya que esta letra es una de las que cuenta con dos días de pago, pues el jueves 4 de julio 2024 también se harán dispersiones.

Así, beneficiarios con los siguientes apellidos, por decir algunos ejemplos, serán los que podrán cobrar su Pensión Bienestar de Julio 2024 a partir de mañana miércoles 3 y jueves 4 de julio:

Cruz

Castillo

Chavez

Castro

Contreras

Cortés

Cervantes

Carrillo

Campos

Camacho

Cabrera

Cárdenas

Calderón

¿Cuántos pagos de la Pensión Bienestar quedan en 2024?

Una vez que los Adultos Mayores reciban sus 6 mil pesos en julio 2024, ya solo quedarán dos pagos en el año, correspondientes a los bimestres de septiembre-octubre y noviembre-diciembre, los cuales se depositarían, si todo sigue como lo planeado, en septiembre y noviembre 2024, respectivamente.

En una nota previa te explicamos por qué en una de las siguientes dispersiones, algunos beneficiarios podrían llegar a tener un pago triple. Aquí te decimos quiénes serían los afortunados y cuándo recibirían este jugoso depósito.

