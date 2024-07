¿Qué Letra Cobra el Pago de Pensión Bienestar el Sábado 6 y Lunes 8 de Julio 2024?

Pese a que ya se dio a conocer el calendario oficial, los adultos mayores aún tienen dudas respecto a cuándo se deposita la Pensión de Bienestar, pues el pago cae de forma escalonada. Por tal motivo, acá te decimos qué letra cobra el sábado 6 y el lunes 8 de julio 2024.

Fue justo el última día del mes de junio que Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría del Bienestar, dio a conocer el calendario de pagos de la Pensión Bienestar julio 2024. Ahí se reveló que a lo largo de 17 fechas los beneficiarios van a recibir su dinero.

¿Cuándo se deposita la Pensión Bienestar?

El pago de Pensión Bienestar dio inicio el lunes 1 de julio 2024. A lo largo de 17 días que tiene el mes se le va a depositar a todos los adultos mayores que están inscritos al programa social.

Como ya es común, los pagos se realizan por orden alfabético de la A a la Z, de acuerdo con la primera letra del apellido paterno de los beneficiarios. Hasta el momento ya se realizaron cuatro depósitos y ahora tocar saber quién cobra este sábado 6 y lunes 8 de julio.

¿En qué letra va el pago de Pensión Bienestar?

De acuerdo con el calendario, este sábado 7 y lunes 8 de julio 2024 le toca pago de Pensión Bienestar a los adultos mayores, Personas con Discapacidad y Madres Trabajadoras que inicien con la Letra 'G' en su apellido paterno.

Para poder cobrar, los beneficiarios deben acudir a su Banco del Bienestar más cercano para hacer el retiro de su dinero. De igual forma está la opción de saca efectivo en cualquier otro cajero, pero recuerda que se cobra una comisión dependiendo del banco.

Algo a tener en cuenta es que las personas que deban recibir su dinero este sábado y no les caiga, no beben preocuparse, pues es probable que el lunes reciban su pago de 6 mil pesos mexicanos. En caso de que alguien no le depositen, se debe acudir a alguna ventanilla del Banco del Bienestar. También se puede llamar al número telefónico 800 900 2000 y seleccionar la opción "1" para recibir atención de un operador.

