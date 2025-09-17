¿Qué Registro a Vivienda Bienestar se Debe Hacer del 17 al 20 de Septiembre? Últimos Días CONAVI

Desde agosto pasado inició el registro al programa de Vivienda para el Bienestar 2025 de CONAVI en varias partes de México, pero varias personas aún deben llevar cabo un importante trámite en el mes patrio, por eso acá te decimos qué inscripción se debe hacer en septiembre 2025, quiénes pueden realizarlo y qué documentos se necesitan.

A mediados de agosto se llevó a cabo el primer registro a Vivienda del Bienestar 2025. Después, la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) dio a anunció la lista de preseleccionados al programa, por eso en una nota te dimos a conocer cómo se iba a levar a cabo la segunda etapa de inscripción al apoyo.

¿Qué registro a Vivienda del Bienestar se debe hacer del 17 al 20 de septiembre 2025?

Desde el pasado 8 de septiembre y hasta el próximo sábado 20 del mismo mes, las personas que resultaron preseleccionadas deben completar la segunda parte del proceso de entrada a Vivienda para el Bienestar.

Para ello, personal autorizado de la Secretaría del Bienestar realizará visitas domiciliarias a las casas de todas las personas que pasaron con éxito el primer filtro de selección. Ahora deben presentar toda su documentación en original y copia para verificar que la información proporcionada en el registro es correcta.

¿Qué documentos piden en el registro CONAVI de Vivienda para el Bienestar en septiembre 2025?

Los preseleccionados deben estar pendientes de la fecha y hora en que personal de CONAVI acudirá a la visita domiciliaria. Además deben tener en original y copia los siguientes documentos:

Acta de Nacimiento Comprobante de Domicilio (no mayor a tres meses) CURP Comprobante de Ingresos o Carta de Declaración de Ingresos Identificación Oficial Vigente Comprobante de Estado Civil. Acta de Matrimonio o Constancia de Concubinato En caso de ser soltero, constancia de inexistencia de datos registrales de matrimonio Certificado de no propiedad Carta de No derechohabiencia

Una vez que las personas entreguen toda su documentación, la CONAVI seleccionará a los primeros beneficiarios de Vivienda para el Bienestar 2025. En caso de que la demanda supere la disponibilidad para este año, se hará un sorteo para elegir al primer padrón de personas inscritas al apoyo social.

