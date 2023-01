¿Qué Significa Ser 'Persona Non Grata'?

Uno de los temas que comienza a permear en las conversaciones estos últimos días es el del concepto de 'persona non grata'.

Aquí te vamos a explicar cuál es el significado de este término y las implicaciones que tiene.

Sin embargo, cabe recordar dos hechos que hacen que este tema cobre relevancia:

Pablo Monroy fue declarado 'persona non grata' en Perú. Foto: Cuartoscuro | Archivo

¿Qué significa 'persona non grata'?

Dicho lo anterior, 'persona non grata' significa literalmente persona no grata como declaración de que una persona ya no es bienvenida en un algún país. En la diplomacia, este término se aplica a las personas extranjeras a las que se les prohíbe la entrada al país en cuestión.