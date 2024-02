¿Qué Significa Ser 'Persona Non Grata'?

Uno de los temas que comienza a permear en las conversaciones estos últimos días es el del concepto de 'persona non grata'. Ya que es un término que se usa relativamente seguido para repudiar a una persona.

Aquí te vamos a explicar cuál es el significado de este término y las implicaciones que tiene.

Sin embargo, cabe recordar un hecho que hacen que este tema cobre relevancia:

En días recientes Perú declaró como 'persona non grata' al presidente Andrés Manuel López Obrador.

¿Qué significa 'persona non grata'?

Dicho lo anterior, 'persona non grata' significa literalmente "persona no grata", y es una declaración de que una persona ya no es bienvenida en un algún estado, ciudad o país. En la diplomacia, este término se aplica a las personas extranjeras a las que se les prohíbe la entrada a un país en específico.

De acuerdo con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, en su Artículo 9, "el Estado receptor podrá, en cualquier momento y sin tener que exponer los motivos de su decisión, comunicar al Estado acreditante que el jefe u otro miembro del personal diplomático de la misión es 'persona non grata', o que cualquier otro miembro del personal de la misión no es aceptable".

Sin embargo, cuando se considere como 'persona non grata' a una persona que no se dedica a la diplomacia y sí lo hace a un ámbito cultural, suele considerarse como un acto de censura.

En México, el Artículo 33 de la Constitución deja en claro que "los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país".

Además, sin audiencia previa, las autoridades mexicanas pueden expulsar a las personas extranjeras.