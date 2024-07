¿Qué Significan las 3 Estrellas en la VISA Americana? Esto Quieren Decir

Es importante que la gente sepa qué significan las estrellas que vienen en la VISA Americana, pues mientras más haya debajo de la foto, más cuidado deben tener las personas que deciden entrar a los Estados Unidos. Para salir de dudas, acá te contamos qué quieren decir estos 3 asteriscos.

Al tratarse de un documento indispensable para visitar territorio estadounidense y que su trámite suele tardar mucho tiempo, anteriormente te dejamos una lista de países que no piden VISA a mexicanos en este 2024. De igual forma, hay una forma de saber las fechas disponibles que hay para agendar una cita, esto para tratar de agilizar un poco el proceso.

Nota relacionada: Adelantan Citas para VISA Americana en 2024: Estas Personas Podrán Reprogramar Fecha en México

Video: Lanzan Programa para Agilizar Preaprobación de Visa Sentri a Viajeros en México

¿Qué significan las estrellas en la VISA?

Los asteriscos que aparecen abajo de la foto quieren decir que es el riesgo que representa la persona de quedarse en Estados Unidos de forma permanente e ilegal. No se sabe a ciencia cierta cómo definen el nivel de amenaza, pero mientras más estrellas haya significan mayor cuidado.

El máximo de estrellas son tres. Esta medida la impuso el gobierno estadounidense para mantener control de quienes ingresan al país. Quienes tengan más asteriscos en la VISA Americana serán observados con mayor detenimiento.

¿Qué quieren decir los 3 asteriscos en la VISA Americana?

Se puede tener una, dos o hasta tres estrellas en la VISA. Cada una tiene un significado diferente:

Una estrella : Quiere decir que el riesgo migratorio es bajo, por tanto es probable que no le pregunten nada a la personas que desea entrar a Estados Unidos.

: Quiere decir que el riesgo migratorio es bajo, por tanto es probable que no le pregunten nada a la personas que desea entrar a Estados Unidos. Dos estrellas : El riesgo migratorio es leve, por lo que al llegar a suelo norteamericano el visitante deberá responder algunas preguntas de rutina.

: El riesgo migratorio es leve, por lo que al llegar a suelo norteamericano el visitante deberá responder algunas preguntas de rutina. Tres estrellas: Riesgo migratorio alto. Se le realizan varias preguntas a la persona, por lo que debe tener a la mano pruebas para demostrar que regresará a su país de origen.

Video: Aumenta Demanda de Visas para EU y Canadá por Vacaciones de Verano

Para quienes tengan tres estrellas en la VISA Americana, pueden comprobar que no se quedarán en Estados Unidos permanentemente si muestran sus vuelos confirmados de regreso, el dinero que lleva, el motivo de su viaje y los lugares que planea visitar. Solo así no tendrá mayor problema, aunque eso no quiere decir que le reducirán el número de asteriscos a futuro.

Historias recomendadas: