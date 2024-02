'Quieren Callarlos': Sin Freno, Agresiones Contra Buscadores de Desaparecidos

Ellas y ellos dicen que con sus picos y palas solo quieren encontrar a sus desaparecidos, que no buscan venganza, ya ni siquiera justicia, solo a los suyos, pero lo cierto es que con su labor están llegando más allá de donde llega el propio Estado, están tocando intereses y exponiendo formas de violencia y de delitos, sin la protección adecuada por parte de las autoridades, el resultado es que los están matando y desapareciendo.

Las agresiones en su contra se han disparado en los últimos años. La entidad más mortífera para ellos es Guanajuato, con cinco casos. El año más letal fue 2022, con seis casos. Pero este 2024 arranca mal, ya se han suscitado el homicidio de dos buscadores y el secuestro de otra más. Son muchas más agresiones de las que se han presentado en un año entero en el pasado.

N+ documentó, basándose en información del proyecto A dónde van los desaparecidos, de la investigadora Gabriela Belauzarán y del rastreo de notas periodísticas, los casos de los buscadores y buscadoras asesinados en los últimos tres sexenios, y encontró que en el actual, de Andrés Manuel López Obrador, estos suman ya 15, casi el doble de los ocho registrados en las dos pasadas administraciones federales.

Video. Colectivo Buscadoras "Hasta Encontrarte" de Guanajuato Suspende Labores por Amenazas

¿Qué explica el recrudecimiento de esta violencia? Para Natalia Pérez Cordero, investigadora del Programa de Derechos Humanos y Lucha Contra la Impunidad de Fundar y exintegrante del Consejo Ciudadano de la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México, las buscadoras y los buscadores han venido impulsando acciones que están dando resultados y con estos están poniendo al descubierto verdades y violencias, por eso quiere callarlos.

Estos hombres y mujeres se enfrentan a la delincuencia organizada y en su afán de encontrar a sus familiares han venido impulsando cada vez más acciones y teniendo más visibilidad, le han perdido el miedo a estos grupos por la rabia y el enojo y se han atrevido a ir más allá de lo que va el Estado incluso.

Protección fallida

Además, hay una inacción por parte del Estado para protegerlos. Muchos de ellas y ellos han denunciado que reciben amenazas y son blanco de agresiones, pero no se les da una protección amplia e integral pese a eso.

Cecilia Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, cuenta que ella, por ejemplo, pese a recibir amenazas, solo tiene protección en la localidad de Zamora, en Sonora, y en Sinaloa, fuera de eso salvaguardarse corre por su cuenta.

Ponemos las denuncias y no hay la protección adecuada, en mi caso solo la tengo en Zamora y Sinaloa, si viajo a la Ciudad de México y otras partes no tengo seguridad.

Flores abunda en que el Estado les ha fallado en buscar a sus familiares, en la procuración e impartición de justicia y también en protegerles, dando pie a un contexto de riesgo en el que las agresiones, presuntamente por parte del crimen organizado, no paran.

Falta trabajo de las autoridades para protegernos y para que se hagan las búsquedas, falta sensibilidad, empatía y solidaridad de parte de las autoridades en el tema de los desaparecidos en México y eso nos pone en riesgo.

Valentina Peralta, buscadora y integrante del Consejo Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, señala que hay una serie de factores que han permitido que se incrementen las agresiones contra quienes buscan a sus familiares desaparecidos, entre estos el enfrentarse, sin querer, al crimen organizado y la desarticulación de las autoridades para brindarles protección y justicia.

“Por supuesto que quienes nos dedicamos a esto estamos todo el tiempo caminando sobre pantano, no hay un espacio seguro para nosotros porque gran parte de las actividades que realizamos tocan intereses de la delincuencia organizada y están monitoreadas por ellos, a eso hay que sumarle que el Estado no ha logrado garantizar nuestro derecho a la búsqueda ni nuestra seguridad y todo esto se inscribe en un marco de desarticulación de las autoridades y de decisiones equivocadas”.

Peralta desmenuza lo que dice y explica que hay una Ley para la búsqueda de personas muy nueva aún, con seis años, que todavía se está implementando, además el Sistema Nacional de Búsqueda no está operando como debe y ha habido decisiones recientes equivocadas, en las que se ha nombrado a personas en las comisiones de búsqueda sin experiencia en el tema.

No es que esto esté ligado directamente a las agresiones, pero estas decisiones equivocadas se unen a otros factores para favorecerlas.

La activista abunda sobre la desarticulación de las autoridades. “El meollo de esta Ley (de búsqueda) es que con lo que tiene estaría operando bien el Sistema Nacional de Búsqueda, en el que participan las fiscalías, las comisiones de búsqueda, el Poder Judicial, el Ejecutivo, Seguridad y todos ellos suman para disminuir los riesgos, pero no se coordinan, los gobiernos estatales, por ejemplo, no asumen su responsabilidad en la protección de los buscadores y buscadoras y le echan la bolita de eso a la federación”.

Frente a todo esto, buscadoras y buscadores han optado por redoblar las acciones para bajar riesgos; de hecho, Peralta les hace un llamado a todos sus compañeros para que sigan lo protocolos y no salgan a las búsquedas sin las autoridades.

En tanto Cecilia Flores ha estado haciendo llamados a los integrantes de la delincuencia para que no los maten y en estos llamados, como en cada entrevista, ha señalado que no van tras de los delincuentes ni de sus actividades. “Lo único que hacemos es buscar a nuestros desaparecidos, no queremos hacerle daño a nadie, nosotras siempre decimos que no buscamos culpables, solo queremos encontrar a nuestros familiares”.

La buscadora remarca que no entiende por qué el crimen organizado no quiere ver que matarlos es matar la oportunidad de que ellos un día puedan volver a casa, “porque cuando alguien desaparece, primero recurren los familiares a las madres buscadoras que a las propias autoridades”.

Buscadores asesinados y secuestrados en este 2024

Noé Sandoval Adame

Este 13 de febrero fue ejecutado a balazos, en Chilpancingo, Guerrero. Era integrante del Colectivo María Herrera y buscaba a su hijo Kevin Sandoval Meza de 16 años de edad, desaparecido el 17 de noviembre de 2023. El crimen de Noé ha ocurrido durante un estallido de violencia en Chilpancingo y sus alrededores durante las últimas dos semanas, en las cuales miembros de grupos delictivos han atacado directamente a los transportistas, y las personas no pueden salir de su casa, acudir a la escuela o al trabajo.



Angela Meraz León

Fue asesinada este 8 de febrero. Era presidenta de la Unión y Fuerza por Nuestros Desaparecidos, en Tecate, Baja California, Se unió al colectivo en 2018 cuando desapareció su hermano, Juan José Vázquez León. Había sido amenazada en redes sociales y había denunciado ante las autoridades. La asesinaron cuando se encontraba en su salón de belleza, en la colonia Loma Alta, al oeste de Tecate, donde un hombre le disparó en repetidas ocasiones. Al referirse al caso, en una de sus conferencias mañaneras, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que ella tenía protección de las autoridades locales y había hecho una solicitud al gobierno federal “se le contestó que sí, no respondió, luego las autoridades locales se hicieron cargo”.

Lorenza Cano

El pasado 15 de enero fue secuestrada por hombres que entraron a su casa, en el municipio de Salamanca, en Guanajuato, asesinaron a su esposo y a su hijo y se la llevaron. Buscaba a su hermano, José Francisco Cano Flores, quien desapareció el 17 de agosto de 2018. Lorenza era integrante del colectivo Salamanca Unidos por los Desaparecidos. Hasta ahora, un mes después de su secuestro, se ignora su paradero. Autoridades locales señalaron que el evento fue totalmente sorpresivo, porque Cano no era una buscadora de alto perfil, se dedicaba más bien a tareas administrativas, por un problema en la cadera que le impedía salir al campo.

Buscadores asesinados de 2010 a 2023

Año Nombre Fecha de homicidio Lugar del homicidio 2010 Marisela Escobedo 16 de diciembre Ciudad Juárez, Chihuahua 2011 Leopoldo Valenzuela Escobar 4 de febrero Nuevo Ideal, Durango 2011 Nepomuceno Moreno 28 de noviembre Hermosillo, Sonora 2014 Sandra Luz Hernández 12 de mayo Culiacán, Sinaloa 2015 Bernardo Carreto 22 de diciembre Chilapa, Guerrero 2016 José de Jesús Jiménez 22 de junio Poza Rica, Veracruz 2017 Miriam Rodríguez 10 de mayo San Fernando, Tamaulipas 2018 Pablo Iván Miramontes julio Guadalajara, Jalisco 2019 Zenaida Pulido Lombera 19 de julio Aquila, Michoacán 2020 María del Rosario Zavala 14 de octubre León, Guanajuato 2021 Javier Barajas 29 de mayo Salvatierra, Guanajuato 2021 Aranza Ramos 15 de julio Guaymas, Sonora 2021 José Nicanor Araiza 22 de julio Villa de Cos, Zacatecas 2022 Ana Luisa Garduño 27 de enero Temixco, Morelos 2022 Jorge Ulises Cardona 29 de junio León, Guanajuato 2022 Brenda Jazmín Beltrán 17 de julio Cajeme, Sonora 2022 Esmeralda Gallardo 4 de octubre Puebla, Puebla 2022 Griselda Armas 23 de octubre Tacambaro, Michoacán 2022 María del Carmen Vázquez 6 de noviembre Abasolo, Guanajuato 2023 Teresa Magueyal 21 de mayo Celaya, Guanajuato

Fuente: elaboración propia con datos de A dónde van los desaparecidos y Gabriela Belauzarán

Historias recomendadas: