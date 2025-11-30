Reaparece AMLO para Presentar su Libro 'Grandeza': "No es una Simulación, Estoy Jubilado"

El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reapareció en un video por la presentación de su nuevo libr, 'Grandeza', en el que afirmó que "no es una simulación, estoy jubilado" y destacó el trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum con la cuarta transformación.

En la grabación realizada en su rancho en Palenque, Chiapas, el exmandatario apuntó que actualmente se encuentra escribiendo y haciendo teoría, alejado de la práctica política.

Decidí venirme (a Chiapas) e iniciar una vida nueva porque me retiré de la política activa de la práctica política. No es una simulación. Estoy jubilado. Entonces, imagínense ustedes después de cerca de 50 años de lucha ininterrumpida.

López Obrador señaló que la presidenta es una mujer excepcional y aseguró que continúa con el movimiento que encabezó él y al cual llamó cuarta transformación.

Es una mujer excepcional y continúa la transformación. Les decía que no era fácil decir 'hasta aquí' y me voy a dedicar a otra cosa. Pensé en qué dedicarme y decidí en la teoría.

Ahora estoy haciendo teoría. Es teoría y práctica la política.

Asimismo, señaló que luego de dejar la Presidencia, ha regresado en algunas ocasiones a la Ciudad de México, para reencontrarse con su hijo Jesús y su esposa, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller.

AMLO pide "no hacer sombra a la presidenta"

López Obrador también realizó un llamado a la unión en el movimiento de la cuarta transformación y dejar a la presidenta Claudia Sheinbaum conducir el gobierno.

No hay que hacerle sombra a la presidenta, ella es la que conduce. No hay que dividirnos. Hay que estar juntos

Durante su mensaje, de casi 50 minutos de duración, también expuso las tres razones por las que saldría a las calles, luego de confirmar que no realizará una gira por el lanzamiento de 'Grandeza'.

Estos tres motivos, afirmó, son: si atentaran contra la democracia, para defender a la presidenta ante intentos de golpes de Estado y para defender la soberanía de México.

No obstante, añadió que no ve un escenario que busque afectar el gobierno de Sheinbaum Pardo, pese a las opiniones de lo que llama grupos conservadores.

Saldría también para defenderla a ella (a la presidenta Claudia Sheinbaum), si hay intentos de golpe de Estado, si la acosan, pero eso no creo que pase. De todas maneras no está mal que sepan en qué circunstancias sí saldría

Finalmente, el también fundador de Morena explicó los temas que aborda en su nuevo libro y anunció que el próximo año realizará una segunda publicación, que llevará el título de 'Gloria'.

