Rechazan Reducción de Jornada Laboral en México: ¿Por Qué no se Aprobó la Ley de 40 Horas?

La noticia que nadie quería llegó. Pese a que no rechazan la reducción de jornada laboral de 40 horas en México en su totalidad, la Cámara de Diputados echó para atrás la votación que se tenía planeado para esta semana y esto quiere decir que no habrá aprobación en lo que resta del 2023. Por ello, acá te contamos la razón por la no se reformará la fracción IV del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política, al menos por ahora.

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados devolvió el dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales el pasado 28 de noviembre 2023. Esto se dio debido al acuerdo previo entre grupos parlamentarios para modificar el proyecto original.

¿Por qué no se aprobó la reforma laboral de 40 horas?

No hubo votación y mucho menos aprobación debido a que se deben incluir todas las consideraciones y conclusiones de los foros del Parlamento Abierto en el tema de jornada y descanso laboral. La idea es generar consenso entre todos los partidos.

El Presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Jorge Romero, señaló que hasta el momento no hay fecha para realizar una nueva dictaminación, pero aclaró que aunque los diputados logren votar este año, los senadores no lo harán hasta el siguiente.

"Es importante aclarar, porque quizá no quedó tan claro en mi última intervención. Es imposible, eso es lo que yo pretendía y pretendo explicar, que en el año 2023 se vuelva una reforma constitucional, porque si bien aun saliendo en esta Cámara, si lo hacemos a principios de diciembre, es imposible que en el Senado lo hagan. Pero suponiendo que saliera en el Senado, es imposible que 17 legislaturas, que están a punto de irse a un periodo de receso pudieron sacar 17 en menos de 5 minutos una reforma constitucional, a eso me refería", confesó.

¿Cuándo se reduce la jornada laboral en México?

Habrá que esperar hasta inicios de febrero 2024 para ver si la reducción de jornada laboral de 40 horas por fin entra en vigor y se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Lo que sí parece estar claro es que, en caso de que se apruebe, será de forma gradual para no afectar a las pequeñas y medianas empresas (Pymes).

