Reforma Judicial Necesita Candados y Leyes Secundarias: Ministra Lenia Batres

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres, se pronunció a favor de ponerle candados a la iniciativa de reforma al Poder Judicial, para que los jueces no puedan invalidar tan fácilmente acciones de gobierno o que estén por encima del interés social.

Al participar en los foros Diálogos Pilares, que organiza el gobierno de la Ciudad de México, la ministra explicó a decenas de personas lo que representa la transformación del Poder Judicial, el cual dijo es del pueblo mexicano.

Aseguró, por ejemplo, que es necesario que los jueces expliquen al pueblo el contenido de sus resoluciones y sentencias, ya que se trata de asuntos públicos.

Que nos expliquen, sí, que los jueces expliquen sus sentencias porque esas sentencias no son asuntos privados. Es que dicen quieren que pongamos a votación las sentencias, no, resuelvan con mucha independencia, con mucha imparcialidad, que así debería de ser, pero sepan que no son impunes si resuelven cosas absurdas, ese es el mensaje de la votación, por eso es importante saber quiénes son los jueces