El Colegio Militar es una de las escuelas que forma parte del Sistema Educativo Militar del Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea y es dirigida por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por lo que las personas que deseen entrar en el 2023 deberán cumplir una serie de requisitos.

Te recomendamos: Estos son los apellidos más comunes de México según el INEGI

Cabe destacar que los estudios en el Heroico Colegio Militar tienen una duración de cuatro años y pueden ingresar tanto hombres como mujeres.

Al término de estos, el egresado saldrá como Licenciado en Administración Militar y se le conferirá el grado de Subteniente de arma en Infantería, Caballería, Artillería, Zapadores o Blindada y de los servicios de Policía Militar e Intendencia.

Además, obtendrá un certificado de estudios, un sueldo inmediato, servicio médico integral para él y sus familiares en línea directa, seguro de vida y otras prestaciones que son proporcionadas por el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

¿Cuáles son los requisitos para entrar al Colegio Militar en 2023? Los hombres y mujeres que deseen entrar al Colegio Militar en el 2023 deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Ser mexicano por nacimiento. Ser soltero y no vivir en concubinato. Tener dieciocho años cumplidos y no ser mayor de treinta. Para varones mayores de edad, contar con la cartilla militar. Constancia de antecedentes no penales. Estar sano y apto clínica y psicológicamente para el servicio de las armas. Se realizará examen. Estatura mínima en hombres de 1.63 metros y en mujeres de 1.60 metros.

Cabe destacar que el tener tatuajes no es un impedimento para ingresar al Colegio Militar. No obstante, estos no deberán estar en lugares visibles con el uniforme, ser ofensivos o hacer apología del delito, ni tener una dimensión máxima de 10 x 10 centímetros.

En caso de que se tenga más de un tatuaje, estos no deberán superar el 10 por ciento de la superficie corporal.

Si requieres más información al respecto puedes enviar un correo al email: ss_dif_culhcm@udefa.edu.mx o llamar al número 55 5676 5668.

Estos son todos los puentes vacacionales de 2023