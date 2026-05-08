Resultados Beca IPN 2026: ¿Cómo Pedir Reconsideración si Rechazaron Tu Apoyo Institucional?

Se publicaron los resultados de la Beca del IPN 2026 de Nivel Medio Superior y Superior y si realizaste tu solicitud, acá te decimos cómo consultar si fuiste aprobado en SIBec y cómo pedir el recurso de reconsideración si rechazaron tu apoyo Institucional, de Excelencia, Cultural, Cultural Carmen de la Fuente, Deportiva y Deportiva Jacinto Licea.

Este viernes, la Dirección de Apoyos a Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional informó que ya pueden ser consultados los resultados de la convocatoria de Becas 2026, con lo cual los solicitantes podrán conocer si recibirán alguno de los apoyos que van de los 5,700 a los 20 mil pesos.

Las Becas IPN tienen el objetivo de contribuir a la permanencia, egreso, continuación de estudios del Alumnado de Educación Media Superior, Nivel Superior y Posgrado. Además de ayudar en el desarrollo de actividades académicas, culturales y deportivas.

¿Cómo consultar los resultados de las Becas IPN 2026?

Los estudiantes que realizaron su registro de forma exitosa, pueden consultar los resultados de la Beca IPN 2026 en la página del SIBec, en el siguiente link: www.sibec.ipn.mx, ahí deberán ingresar su usuario y contraseña, y en el Panel de Control aparecerá si fue aceptada o rechazada la solicitud.

Si fue aprobada, aparecerá el nombre del apoyo: Institucional, Excelencia, Cultural, Cultural Carmen de la Fuente, Deportiva y Deportiva Jacinto Licea, y abajo dirá "Beca otorgada", además estará habilitada la opción para agregar la cuenta bancaria.

"El plazo para capturar correctamente los datos asociados a la cuenta bancaria en el SIBec y subir expediente bancario, será del 11 al 15 de mayo de 2026 y para ESIME Culhuacán, ESIA Tecamachalco y ESIA Zacatenco su fecha será del 08 al 12 de junio de 2026", se lee en la convocatoria.

En caso de que no haya sido aceptada, aparecerá el mensaje "Solicitud Rechazada" y el motivo por el cual no se otorgará la beca, una de ellas puede ser que se agotaron los apoyos, es decir que se dio prioridad a otros estudiantes.

¿Cómo solicitar reconsideración de Beca IPN 2026?

Si tu solicitud fue rechazada, el Instituto Politécnico Nacional ofrece la posibilidad de una "segunda vuelta" por medio del Recurso de Reconsideración el cual se puede realizar en la página del SIBec, en el siguiente enlace: www.sibec.ipn.mx.

Los resultados del Recurso de Reconsideración serán publicados el 1 de junio de 2026 para las Becas Institucional, Excelencia, Cultural, Cultural Carmen de la Fuente, Deportiva, Deportiva Jacinto Licea, y en caso se ser aprobada la cuenta bancaria deberá subirse del 1 al 3 de junio 2026.