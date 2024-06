Resultados Lotería Nacional Hoy: Ganadores del Sorteo Mayor por Día de la Marina Nacional

El Sorteo Mayor 3930 de la Lotería Nacional celebrado hoy, en honor al Día de la Marina Nacional, ha entregado emocionantes premios a los afortunados ganadores. Conoce la lista de resultados de este 4 de junio.

Cabe destacar que el día de la Marina Nacional en México se celebra el 1 de junio, una fecha destinada a concienciar y revalorizar la labor del sector marítimo nacional activo en el país.

Esta semana tenemos más de 150 MILLONES DE PESOS repartidos en nuestros diferentes sorteos, #SorteoMayor No. 3930, #SorteoSuperior No. 2809 y #SorteoZodiaco No. 1661. 🤩

