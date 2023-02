A 25 días, Sin Rastro de Activistas Desaparecidos en Colima

El abogado Ricardo Arturo Lagunes Gasca y el maestro Antonio Díaz Valencia desaparecieron el pasado 15 de enero en el cerro de Ortega, en Tecomán, Colima, un municipio que colinda con Michoacán.

Ambos han sido identificados como activistas defensores de los derechos humanos y, tras 25 días, no se ha sabido nada de ellos, sus familiares acusan pasividad de las autoridades y legisladores federales señalan desinterés para actuar en casos de desaparición.

“Necesito a mi hijo y al señor Antonio”

La playera de Ana Lucía Gasca, madre de Ricardo Arturo Lagunes Gasca, tenía la leyenda “Make it Happen” (Hazlo realidad) cuando hizo un llamado desde el Senado de la República para exigir a las autoridades que actúen y ayuden en la localización tanto de su hijo como de Antonio Díaz.

Necesito a mi hijo y al señor Antonio (…) Vengo a pedirle al señor Presidente de la República mexicana que por favor haga algo

Ana Lucía Gasca señaló que la presencia de la minera Ternium es un factor que no se debe dejar de lado, aunque aclaró que no la señala como la causante de las desapariciones.

Tras describir que el 15 de enero Ricardo Arturo Lagunes envió su último mensaje desde su celular a las 6:50: un sticker, pidió a las autoridades que sean proactivas en las investigaciones.

“No sabemos absolutamente nada de mi hijo ni del señor Antonio, son 25 días sin saber de él (…) Están investigando, es lo único que sabemos”.

Cada minuto golpea la esperanza

Ana Lucía Lagunes Gasca, la hermana de Ricardo Arturo, explicó que tras la presión de los medios de comunicación fue que los gobiernos de Colima y Michoacán voltearon a ver el caso, sin embargo, la atención ha sido a cuentagotas.

Es muy desesperante la lentitud. Cada minuto nos hace tambalear la esperanza a pesar de que nos aferramos a ella

Criticó que seguir con un proceso como éste implica caminos tortuosos y confusos, pues hay instancias, fiscalías y comisiones, sin embargo, la atención es deficiente.

“Apenas el Gobierno de Michoacán puso una cantidad de dinero para ofrecer una recompensa. Apenas ayer pudimos empezar a difundir para saber dónde están y que los liberen con vida”. Se refiere a los 500 mil pesos que ofrecen las autoridades a quien brinde información sobre el caso.

Migajas de resultados

Pablo Gasca, el primo de Ricardo, alzó la voz para poner sobre la mesa los más de 100 mil desaparecidos que hay en el país.

“Apenas se han encontrado 35 personas, no es tarea del Presidente nada más, pero (esa cifra) es el 0.03% de eficacia nada más”.

Para dimensionar la situación, puso como ejemplo un inmueble como el estadio Azteca.

Es como encontrar a 35 personas que están en el estadio Azteca y olvidarse de todos los demás

Aseguró que el llamado es para seguir presionando en las instancias de Gobierno y por ello es que se apersonaron en el Senado de la República.

“Sucede con periodistas, con licenciados, con quienes defienden los intereses de comunidades indígenas para proteger el agua y la tierra, que es de todos.

“Esta causa nos está rebasando a todos los mexicanos, hoy fueron Ricardo y Antonio, mañana puede ser su primo, su hermano, su hijo, no podemos quedar así, en palabras”.

“¿Quién defiende a los que nos defienden?”

Raquel Camacho Lagunes, prima de Ricardo, tomó el micrófono para exhibir que la sociedad se ha acostumbrado a las desapariciones y ello termina en el desinterés de los casos.

Gracias a que se está normalizando tanto es que se tuvo que crear todo un aparato de instituciones para revisar esto

Hizo un llamado a las autoridades para que revisen y humanicen los protocolos, pues acusa que no es posible que tras 25 días no haya avances en las investigaciones.

“No somos cifras, ni expedientes, ni un folio, ni un volante, ni una publicación en internet. Si bien da visibilidad, necesitamos que se pongan a trabajar ya (…) No dejen de alzar la voz por esas más de 100 mil personas desaparecidas que engrosan la lista en el país, ¿quién defiende a los que nos defienden?”.

“Qué lástima que no me hayan acompañado”

La senadora Nestora Salgado acusó indolencia por parte de sus mismos compañeros de bancada, aseguró que invitó a todos, para dimensionar el problema, y no acudió nadie.

“Ricardo fue el primer abogado que tuvo un acercamiento conmigo cuando fui presa política. Me hubiera gustado que estuvieran más senadores. Siento mucho porque invité a todo mi grupo parlamentario a que me acompañara a esta conferencia de prensa. Qué lástima que no me hayan acompañado”.

La legisladora de Morena expuso que ha estado en contacto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pero la única respuesta que ha obtenido es que sigue la investigación.

“Es triste saber que no hallan nada, que las autoridades tanto de Colima como de Michoacán se deslindan. No hay una respuesta, absolutamente nada, como si la tierra se los hubiera tragado, pero eso no pasó.

"No hay una línea clara de investigación. Por eso hay mucha opacidad y muy poca sensibilidad de las autoridades correspondientes", dijo.

Emilio Álvarez Icaza en el Senado, acompañando a familiares del desaparecido Ricardo Lagunes. Foto: Twitter @EmilioAlvarezI CNDH, parte del problema El senador independiente por la Ciudad de México, Emilio Álvarez Icaza Longoria, acusó indolencia por parte de las autoridades y alzó la voz para que los tres órdenes de Gobierno atiendan cualquier caso de desaparición.

“No puede seguir la desaparición de personas defensoras de derechos humanos porque las comunidades indígenas están ahora sufriendo la desaparición de personas. Exigimos a las autoridades locales, estatales y federales las acciones suficientes para que regresen con vida”.

Consideró que la desaparición de personas es una tragedia silenciosa y expuso que el caso de Ricardo y Antonio refleja la tragedia que vive México de más de 100 mil personas desaparecidas.

La pregunta no es si hemos buscado a la CNDH, si no si la CDNH buscó a las víctimas, lo cual no ha sucedido a 25 días. Hoy, en lugar de ser parte de la solución es parte del problema

Ricardo es un abogado especializado en derechos humanos y Antonio, profesor y líder comunitario.

A ambos se les vio por última vez el pasado 15 de enero en una asamblea comunitaria en Aquila, Michoacán. El último contacto que hubo con ellos fue cuando se encontraban de camino a Tecomán, Colima.

La camioneta en la que se trasladaban fue encontrada con impactos de bala sobre la carretera 200, rumbo a Manzanillo.