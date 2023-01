Monreal se Queda en Morena; Buscará Candidatura Presidencial

En su primera entrevista del año, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, afirmó que el periodo de descanso de diciembre le permitió reflexionar sobre su futuro político.

Te recomendamos: México Enfrentará Panorama Inédito en 2023: Ricardo Monreal

Aseguró que sigue aspirando a aparecer en la boleta electoral para la Presidencia en el 2024, pero aclaró que sería a través de su partido Morena con reglas claras y piso parejo. Así lo expresó:

No he cambiado de opinión; sigo en mi sueño y en mi lucha de estar en las boletas en 2024. Mi lucha va a ser dentro de Morena, quiero ganar a la buena

Monreal añadió que "nos dimos cuenta y nos hemos dado cuenta que adelantar vísperas no ha resultado positivo, porque ya hay divisiones internas que no nos gustan. Porque el triunfo de Morena en el 2024 atraviesa por la unidad, con uno que se vaya o una que ya no participe se pone en riesgo la unidad de Morena”

Al ser cuestionado sobre el accidente en el Metro, dijo:

Sobre el Metro y el accidente hay que esperar las investigaciones. Yo no me voy a sumar ni voy a incorporarme al clima de linchamiento contra la jefa de Gobierno, no lo voy a hacer con nadie. Ojalá la jefa de Gobierno pueda enfrentar la crisis provocada por este choque de trenes

Finalmente, el senador Monreal indicó que para la elección presidencial Morena no se debe de confiar y debe cumplir con los compromisos de la ciudadanía, principalmente en el tema de seguridad pública.

El líder de Morena fue entrevistado previo a un evento donde el Senado le otorgó un reconocimiento al club femenil de futbol Guadalajara.

Con información de N+ Santos Briz

Rar