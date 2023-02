Monreal Difiere con su Bancada por Reunión con el INE

Ricardo Monreal aseguró que no hay posibilidad de cambiar o detener en el Senado el Plan B de la Reforma Electoral.

Entrevistado a unas horas de recibir al presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, quien solicitó una reunión con los coordinadores parlamentarios del Senado, el coordinador morenista aclaró que no coincide con ellos ni tampoco hay posibilidad de detener la reforma, pero que debe escucharlos.

No, jurídicamente, usted lo sabe muy bien, o sea no se puede cambiar la ley, pues. Yo por muy animado que estuviera, no es así. Es que lo saben muy bien todos, o sea, yo no quiero engañarlos; pero tampoco me puedo negar a escucharlos. No debemos nunca cerrar las puertas en cualquier momento procesal, a escuchar los puntos de vista de órganos autónomos, de integrantes de otras fuerzas políticas o de integrantes de la sociedad civil

En conferencia por separado, senadores de Morena le pidieron a su compañera Mónica Fernández, presidenta de la comisión de Gobernación, encargada del dictamen de la minuta de Reforma Electoral, que no asista a la reunión con Córdova, a la cual fue convocada.

Cesar Cravioto, Senador de Morena, hizo la petición.

Que no vaya a perder su tiempo en esa reunión, una reunión intrascendente ya escuchar a Lorenzo Córdova y a Ciro Murayama, ya es escuchar a dos que ya no son árbitros, que ya son jugadores de la derecha. Seguramente le van a venir a pedir a Rementería o a algún otro coordinador parlamentario de derecha, que los incluyan en sus listas de candidatos para el 2024. Ellos ya perdieron toda imparcialidad, ya no tiene credibilidad, ya no actúan como árbitros. Ellos ya son jugadores de la derecha

Pero Monreal insistió en que tienen derecho a ser escuchados, aunque dejó claro que no se trata de coincidir con los consejeros del INE.

"Más bien ellos coinciden con lo que yo señalé. Yo no tengo coincidencias, sino una estricta función legislativa de lo que yo considero en mi función de legislador, está bien hecho o está mal hecho; pero ni me incorporo a ese equipo ni tampoco me sumo a las filas de la oposición externa", dijo el zacatecano.

Monreal recibirá este viernes a 84 colectivos de la sociedad civil que también se oponen al Plan B de la Reforma Electoral.

Con información de N+ Claudia Flores

