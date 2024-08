Gobernador Rubén Rocha Consultó a AMLO Antes de Contestar a Carta de 'El Mayo' Zambada

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), informó que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, le consultó la respuesta a la presunta carta que se hizo pública de Ismael El Mayo Zambada García, en la cual se menciona una posible reunión con el mandatario.

En un documento difundido el 10 de agosto de 2024 Ismael El Mayo Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, señala que llegó a Estados Unidos "secuestrado y por la fuerza" por el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán cuando iba a participar en una reunión con el gobernador del estado de Sinaloa.

Joaquín Guzmán López me pidió que asistiera a una reunión para ayudar a resolver las diferencias entre los líderes políticos de nuestro estado (Sinaloa). Estaba enterado de una disputa en curso entre Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y Héctor Melesio Cuén Ojeda, exdiputado federal, alcalde de Culiacán y rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), sobre quién debería dirigir esa institución. Me informaron que además de Héctor Cuén y del gobernador Rocha Moya, también estaría presente en la reunión Iván Guzmán Salazar.

Investigan posible salida de Sinaloa

Durante su conferencia de prensa matutina de este lunes en Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador dijo que se investiga una hipótesis que señala que el avión donde viajaban Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López pudo salir de Sinaloa.

Ya hay hipótesis de que (el avión) salió de Sinaloa, pero como lo dice la Fiscalía: no hay todavía una evidencia, una prueba sólida y no hay que hacer conjeturas, pero sí ya la Fiscalía habla de que salió de Sinaloa, de Culiacán o de los alrededores.

El mandatario federal aseguró que "se va a hacer la investigación completa", la cual está a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR).

Rubén Rocha pidió opinión del Presidente

El presidente de México señaló este lunes que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, le pidió su opinión previo a responder a la carta que se difundió con la supuesta postura de Ismael El Mayo Zambada en torno a su detención.

López Obrador destacó que la pronta reacción del mandatario de Sinaloa "fue un acto de congruencia y de mucho valor civil, además, es su responsabilidad que el mismo día que sale la carta o que se da a conocer la carta, nosotros estamos allá, en un acto programado, pura casualidad, y él me dijo antes del acto que iba a dar a conocer su versión, nada más que me consultaba cómo veía esta situación".

Cuando me pregunta sobre mi opinión, le digo 'el que nada debe nada teme y te felicito, hay que dar a conocer todo lo que sabes sobre este asunto', y dio a conocer que en efecto no estaba en Sinaloa, andaba creo que en Los Ángeles, con su familia, y tuvo que regresarse cuando empezaron a llamarle.

El mandatario federal informó que el gobernador de Sinaloa "estaba consciente, y es real, que no era nada más involucrarlo a él sino involucrar al titular del Ejecutivo, a ya saben quien, y seguir con la misma campaña de #Narcopresidente", pero respaldó la versión de Rubén Rocha en torno a que cuando se daría la supuesta reunión con El Mayo Zambada el mandatario no estaba en Sinaloa sino en Los Ángeles: "Nosotros le llamamos en la mañana, cuando se dieron a conocer los hechos (el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda), y no contestaba y era por eso, porque estaba fuera, y estaba (Camino) de regreso".

AMLO sugiere a FGR dar informes periódicos

Andrés Manuel López Obrador destacó que el gobernador Rubén Rocha Moya pidió que la investigación se lleve a cabo de manera federal, por lo cual la Fiscalía General de la República abrió una carpeta.

Mi recomendación respetuosa a la Fiscalía General de la República, que es un organismo autónomo, es que se esté informando lo más pronto posible, de manera periódica, que se llegue a conocer toda la verdad sobre este asunto y que se siga solicitando más información al Gobierno de Estados Unidos, porque todavía no se tiene toda la información, por ejemplo, no se sabe qué pasó con el piloto, si lo dejaron libre; de dónde es, y también la investigación sobre los desaparecidos, lo del asesinato del exrector, todo. Que se conozca lo que sucedió.

El mandatario federal, tras confirmar que la FGR será la encargada del caso reconoció que "desde luego, dicen que van a reservarse lo que no debe darse a conocer por cuestiones de la misma investigación".

Las y los gobernadores constitucionales y electos de Morena y la dirigencia del mismo expresamos nuestro absoluto respaldo al compañero Rubén Rocha Moya, gobernador constitucional del estado de Sinaloa, ante las mentiras y estigmatización de las que ha sido objeto en días… pic.twitter.com/XyaWrwtkAc — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) August 12, 2024

Gobernadores de Morena dan respaldo

Gobernadores en funciones y electos de distintas entidades de México mostraron su respaldo a Rubén Rocha Moya ante los presuntos señalamientos del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada García, quien habría revelado una posible reunión con el mandatario de Sinaloa.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó el domingo 11 de agosto que luego de los hechos que involucran a Ismael El Mayo Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, y a Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo, se abrió una carpeta de investigación y se pidieron datos al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha.

La carpeta que abrió la FGR es la número SON/HSO/0001/882/2024, por los posibles delitos de vuelo ilícito; uso ilícito de instalaciones aéreas; violación a la legislación migratoria y aduanera; secuestro; traición a la patria (artículo 123 del Código Penal Federal); y lo que resulte. Además, señala que ha tenido comunicación con Rocha Moya "para obtener toda la información respectiva que sea procedente".

Este lunes, en un comunicado difundido por distintos mandatarios estatales se informó que 30 gobernadoras y gobernadores constitucionales y electos de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) “expresamos nuestro absoluto respaldo al compañero Rubén Rocha Moya (…) ante las mentiras y estigmatizaciones de las que ha sido objeto en días recientes”.

Los firmantes consideran “falsos señalamientos” los dichos por Ismael El Mayo Zambada García y aseguran que el objetivo es vincular al narcotraficante con el gobernador de Sinaloa. “La situación ya fue aclarada de manera puntual por el mandatario estatal”.

Ratificamos nuestra confianza en el gobernador Rocha Moya (…) En este proceso de Transformación siempre ha desempeñado sus funciones bajo los principios del movimiento.

Por su parte, Rubén Rocha agradeció en sus redes sociales el respaldo de los mandatarios y emitió un posicionamiento: "Quienes conformamos la transformación de México, reconocemos nuestros principios fundamentales: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Esta máxima ha sido conducto de mi labor y seguirá siendo la base de todas mis acciones. Es un honor avanzar en la Cuarta Transformación junto con mis compañeras gobernadoras y mis compañeros gobernadores del Partido Morena".

