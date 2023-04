"Nuestro Presidente Está Muy Bien": Gutiérrez Müller

La doctora Beatriz Gutiérrez Müller dijo que ha habido muchos “rumores y chismes” en torno a la salud del presidente, Andrés Manuel López Obrador.

“Últimamente hemos leído, hemos escuchado muchos rumores, chismes, argüendes, de personas que no saben mucho, pero tienen una vastísima imaginación y son capaces de mirar la realidad, transformarla, no necesariamente en un buen sentido, exagerar, amplificar, modificar, alterar, y eso no esta bien como ejercicio creativo, […] les quiero decir que la única y auténtica verdad es que nuestro presidente está muy bien”, afirmó.

Desde Tabasco, durante el evento de Fandangos por la lectura, la esposa del presidente aclaró que el mandatario tiene covid-19 y que está aislado y “reposando como debe ser”

Nuestro presidente está guardadito, reposando como debe ser, todo lo demás que se haya dicho sobre el covid-19 que tiene, ya queda en la inventiva de muchos que, pues a lo mejor no tienen mucho que hacer

Aseguró que hay gente que ha “inventando con bastante audacia realidades que no existen”.

Gutiérrez Müller explicó que asistió a Tabasco porque ella no está contagiada, además de que, dijo, no podía dejar de tocar el tema y hacer algunas aclaraciones.

“No podía yo no tocar este tema, frente a la cantidad de dardos que han lanzado, que mis respetos para tanta inventiva, no tendrán mucho que hacer; vamos a invitar a todos esos a los Fandango por la lectura para que aprendan, se cultiven, y el tiempo libre que les sobra para el rumor, lo ocupen en cosas productivas”, agregó.

Explicó que dejó al mandatario dormido y que “está tomando un tratamiento y en dos o tres días lo darán de alta y entonces él podrá explicar con más detalle. Yo doy fe que fue contagiado con covid y está muy fuerte, fuerte, fuerte”.

