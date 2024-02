SAT: ¿Cómo recuperar tu firma electrónica o e.firma perdida?

Cómo recuperar tu e.firma perdida

Ya sea que te hayas dado de alta como persona física o moral, es de gran importancia que tengas al corriente tupara realizar todos tus trámites que corresponden frente al SAT ) es por ello que aquí te vamos a decir qué puedes hacer en caso de haberla perdido.También conocida como firma electrónica, la e.firma se te entrega en una memoria USB una vez que acudes al módulo del SAT. Así que lo primero que debes hacer es un respaldo de los archivos en tu computadora personal, esto debido que a que los archivos no pueden podrían no ser restaurados.https://twitter.com/SATMX/status/1413167291584364552Lo primero que debes hacer es una agendar una cita para acudir a un módulo del SAT y realizar el trámite una vez más. Esto lo puedes hacer mediante su nuevo bot Sacarcita, que consiste en un programa que te agendará la cita de forma automática en cuanto encuentre un espacio disponible cerca de ti.La reposición de tu firma electrónica no tiene costo alguno. En el módulo te pedirán una identificación vigente con fotografía además de comprobar tus datos biométricos mediante un escáner de huellas digitales.Primero deberán de anular tu firma electrónica anterior para poder generar una nueva. El trámite de reposición podría hacerse mediante un sistema de internet, pero para ello necesitas tener a la mano tu e.firma, lo cual resulta un tanto contradictorio.https://www.youtube.com/watch?v=bzOMf5l3EQ0&pp=sAQAPara sacar una cita presencial, puedes acceder al sistema dando click en este enlace.