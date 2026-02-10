¿Trabaja Más la Corte Ahora Que Antes? Los Datos Detrás de la Caída en el Número de Sentencias

En los primeros cinco meses de trabajo, de septiembre de 2025 a enero de 2026, la nueva Suprema Corte emitió 920 sentencias. En comparación, la integración anterior de la SCJN emitió 1,530 sentencias en el mismo periodo del año previo, según muestra un análisis elaborado por N+ a partir de información pública de la propia institución.

Esto es una reducción de 40% en el número de asuntos resueltos por el máximo tribunal en el mismo tiempo.

SCJN anterior vs. SCJN actual. Fuente: N+ con datos de las resoluciones de la Suprema Corte

Uno de los pocos rubros en los que la nueva Corte ha sido más productiva es en los acuerdos sobre si atraer o reasumir competencias sobre asuntos. Estos casos no requieren de la elaboración de un proyecto de sentencia a cargo de un ministro.

La nueva Corte votó 207 de estos asuntos, mientras que la corte anterior resolvió 137 en un periodo similar.

Sin embargo, aún si se toman en cuenta estas votaciones, la diferencia entre la corte anterior y la nueva se mantiene prácticamente igual.

Cambios en las estructuras de la SCJN

Uno de los factores determinantes en la caída de la productividad de la Corte es el cierre de las dos Salas con las que operaba hasta agosto de 2025. Antes de la Reforma Judicial, los ministros discutían y votaban la mayor parte de las sentencias en estos dos grupos conocidos como Salas, ahora todos los proyectos se votan en el Pleno.

La eliminación de Salas elevó el tiempo que los ministros dedican a la discusión y votación de los proyectos, y duplicó el tiempo que cada ministro invierte en el estudio de los mismos.

Tras la Reforma Judicial, los 9 integrantes del Pleno están obligados a conocer la totalidad de los asuntos listados, mientras que antes, cada ministro analizaba exclusivamente los casos de su respectiva Sala.

¿Qué tan productivo es cada ministro?

Los asuntos que llegan a la Suprema Corte se asignan por turno a los 9 ministros y ministras de forma equitativa. Cada ministro tiene la responsabilidad de hacer el proyecto de sentencia de sus asuntos y presentarlo ante el Pleno de la Corte cuando esté listo para ser votado.

A pesar de que todos los ministros tienen aproximadamente la misma carga de trabajo, el número de proyectos que presentan al Pleno varía de forma importante entre unos y otros.

El análisis elaborado por N+ a partir de los proyectos de sentencia listados, revela que las ministras Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel son quienes más proyectos propusieron para ser votados entre septiembre de 2025 y enero de 2026, con 159 y 153 proyectos respectivamente. Le siguen el ministro Arístides Rodrigo Guerrero y Lenia Batres.

Hugo Aguilar y María Estela Ríos son los ministros que menos proyectos de sentencia han presentado. Cabe aclarar que Hugo Aguilar, además de elaborar proyectos de sentencia, tiene otras responsabilidades como presidente de la Corte, como representar a la institución en eventos públicos y ciertas labores de organización interna.

Proyectos por ministro (septiembre a enero). Fuente: N+ con datos de las resoluciones de la SCJN

Estas cifras, sin embargo, esconden un fenómeno relevante del primer mes de trabajo. Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y Lenia Batres ya eran ministras desde antes de la elección judicial y sus equipos continuaron trabajando a lo largo de las campañas y el periodo de transición. Por lo mismo, ya tenían proyectos listos para presentar en cuanto se reactivaron las sesiones del Pleno. Como resultado, ellas fueron las más productivas durante ese primer mes.

En contraste, los 6 ministros que se integraron a la Corte tras la elección judicial mostraron una actividad inicial mínima. Durante el primer mes 5 de ellos no presentaron ningún proyecto (Giovanni Figueroa fue la única excepción con 9 asuntos listados). Este fenómeno se explica, en parte, porque los nuevos ministros comenzaron a estudiar los expedientes hasta que tomaron posesión.

Por ello resulta fundamental analizar el desempeño de cada ministro una vez superada esta etapa de transición, es decir, de octubre a enero.

Al restar las cifras del primer mes de sesiones, la tabla cambia drásticamente. Las tres ministras que ya estaban en el cargo bajan significativamente. La ministra Lenia Batres registró la caída más pronunciada al pasar de 102 a 40 proyectos de sentencia, lo cual revela que la mayoría de sus asuntos vienen del periodo previo.

Por otro lado, en estos últimos cuatro meses, el ministro Arístides Guerrero fue el más productivo, seguido por la ministra Ortiz y, en tercer lugar, el ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía.

Fuente: N+, con datos de las resoluciones de la SCJN entre el 9 octubre y el 8 de enero

Los equipos de trabajo

Cada ministro cuenta con una ponencia o equipo técnico encargado de preparar los proyectos de sentencia. Los ministros y ministras deciden cómo distribuir el dinero que se le asigna, si prefiere contar con menos empleados con sueldos altos o si prefiere tener mayor personal con sueldos más bajos.

A partir de los datos, es posible concluir que tener más personal no se traduce de forma directa en mayor productividad de la ponencia. De forma inversa, mayores sueldos tampoco reflejan una mayor productividad.

Con información de la estructura ocupacional de cada ponencia, reportada por la SCJN al 15 de enero de 2026, el equipo más robusto es el del ministro Arístides Guerrero, que cuenta con 91 integrantes, seguido de cerca por la ministra Lenia Batres, con 90 personas. Es curioso que entre los dos ministros con más personal se encuentre el más productivo y la menos productiva de los últimos cuatro meses, en términos de proyectos de sentencia elaborados.

A estos le sigue la ministra Yasmín Esquivel con 77 personas en su equipo. En el extremo opuesto, la ponencia más compacta es la del ministro presidente, Hugo Aguilar, quien opera con apenas 45 colaboradores adscritos a su ponencia. Sin embargo, la Secretaría General de Presidencia y la Oficina de la Presidencia cuentan con poco más de 60 empleados adicionales, algunos de los cuales asisten al ministro presidente en diversas tareas.

Empleados por ministro. Fuente: N+ con datos de la SCJN

Los datos presentados revelan una paradoja: aunque la Reforma Judicial buscaba agilizar la justicia bajo un esquema de austeridad, el resultado ha sido, más bien, una mayor lentitud, con una caída del 40% en la resolución de sentencias.