Se Registra Sismo de Magnitud Preliminar 5.6 en los Límites entre Quintana Roo y Guatemala
El epicentro del temblor ocurrió a 317 kilómetros al sur de Chetumal. No hay reporte de daños
El Servicio Sismológico Nacional informó que este viernes 16 de enero de 2026, se registró un sismo de magnitud preliminar 5.6 en los límites entre Quintana Roo y Guatemala.
El movimiento ocurrió a las 00:08 horas.
El epicentro se localizó a 317 kilómetros al sur de Chetumal, Quintana Roo.
Hasta el momento no hay reporte de daños.
Con información de SMN
