Se Registra Sismo de Magnitud Preliminar 5.6 en los Límites entre Quintana Roo y Guatemala

El epicentro del temblor ocurrió a 317 kilómetros al sur de Chetumal. No hay reporte de daños

El sismo ocurrió a las 00:08 horas de este 16 de enero de 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

El Servicio Sismológico Nacional informó que este viernes 16 de enero de 2026, se registró un sismo de magnitud preliminar 5.6 en los límites entre Quintana Roo y Guatemala.

El movimiento ocurrió a las 00:08 horas.

El epicentro se localizó a 317 kilómetros al sur de Chetumal, Quintana Roo.

Hasta el momento no hay reporte de daños.

Con información de SMN

