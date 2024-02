Formar parte de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) es un honor del cual muchos mexicanos quieren formar parte. Sin embargo, para alistarte en el ejército, la marina o la fuerza área existen varios requisitos que debes cumplir.

De acuerdo con la más reciente convocatoria, los ciudadanos deberán cumplir con los siguientes lineamientos para ingresar al Instituto Armado:

Ser mexicano o mexicana por nacimiento y no haber adquirido otra nacionalidad. Ser soltero o soltera y no vivir en concubinato. Tener dieciocho años cumplidos y no ser mayor de treinta. Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional. Copia certificada del Acta de Nacimiento. Clave Única de Registro de Población (CURP). Credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral. Certificado de Educación Secundaria.

Cabe destacar que, además de lo anterior, los aspirantes deberán estar sanos y aptos clínica y psicológicamente para el servicio de las armas, lo que se acreditará mediante un certificado médico expedido por el Escalón Sanitario correspondiente.

En cuanto a los tatuajes, los ciudadanos podrán ingresar a la Sedena con tatuajes, siempre y cuando estos no sean visibles con el uso de uniforme, tengan una dimensión máxima de 10 x 10 centímetros, no sean imágenes ofensivas a la moral o hagan apología del delito y, en caso de que tengan más de un tatuaje, que estos no sean mayor del 10% de la superficie corporal.

¿Cuál es la estatura mínima y el peso para ingresar a la Sedena?

Estatura

Personal civil y naval masculino: 1.63 mts.

Personal civil y naval femenino: 1.60 mts.

Personal civil, militar y naval que desee ingresar a la Escuela Militar de Aviación: 1.65 mts.

Peso

El personal civil: contar como máximo con un Índice de Masa Corporal (IMC) de 25 kg/m2 y un mínimo de 18 kg/m2.

El personal militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana: contar con un IMC máximo de 27.9 kg/m2.

Todavía no existe una fecha para ingresar a la Sedena en 2023, pero en los últimos años las convocatorias se publican a finales de año previo y el registro comienza las primeras semanas de enero, así que, si te interesa, mantente atento durante las próximas semanas.

