AMLO Relaciona Asesinato de Jóvenes en Celaya con Consumo de Droga

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló hoy 6 de diciembre en torno al asesinato de los jóvenes estudiantes de Medicina en Celaya, Guanajuato, lo cual consideró está relacionado con el consumo de drogas.

Los cuerpos de cinco jóvenes fueron encontrados la tarde del domingo 3 de diciembre en un camino de terracería en la comunidad de Crespo, en Celaya, Guanajuato; sin embargo, el 5 de diciembre las autoridades informaron de otro cuerpo a unos 100 metros de donde se hizo el primer hallazgo, por lo que la cifra podría aumentar a seis.

Durante su conferencia de prensa matutina de este miércoles, López Obrador dijo que "el asesinato de jóvenes tuvo que ver con consumo de droga".

El 5 de diciembre, estudiantes de la Universidad Latina de México y de otras instituciones educativas en Celaya, Guanajuato, marcharon para exigir el esclarecimiento del asesinato de los cinco estudiantes de Medicina de su institución.

Tras reconocer que el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, se reunió con Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, López Obrador describió lo ocurrido con los estudiantes de Medicina.

El Presidente aseguró que "estos muchachos que asesinaron en Guanajuato fue por el consumo, porque le fueron a comprar a alguien que estaba vendiendo droga en un territorio que pertenecía a otra banda".

Lo que sucedió es que jóvenes estudiantes, incluso de Medicina, fueron a una fiestas a Querétaro y de regreso creo que se fueron hacia Villagrán, esto todavía es hipotético, todavía no se tiene toda la investigación; pasaron a algún lugar supuestamente para la adquisición de droga y ahí los asesinaron.

Tras describir el hecho, el titular del Ejecutivo federal llamó a emprender acciones para evitar que aumente el consumo de drogas entre jóvenes.

E insistió en que "el problema en Guanajuato es que por razones que deben de seguirse analizando, creció el consumo (de droga) en jóvenes y fíjense, estamos hablando no de todo Guanajuato sino del corredor industrial".

Entonces, evitar eso y eso pues solo con amor, con atención a los jóvenes, con apapacho, que los jóvenes tengan posibilidad de trabajo, posibilidad de estudio, que no se sientan solos, que no haya vacíos, que puedan ser felices sin la droga, eso es importantísimo.

López Obrador expuso en que el consumo de drogas no se da en todo el país, y señaló que "se está combatiendo y no queremos que se extienda; no hay consumo de droga en Oaxaca, en Chiapas, incluso, existe consumo, pero no es un problema, no existe consumo de droga en Yucatán, en Campeche, pero incluso en Sinaloa, en Jalisco, no hay ese consumo de droga, es tráfico, pero no hay consumo de químicos".

Por último destacó que desatender a la juventud puede provocar una crisis de consumo de drogas como el fentanilo.

Se convierte en una pandemia, una crisis profunda, esto del consumo por ejemplo del fentanilo en Estados Unidos es gravísimo, estamos hablando que por fentanilo y otras sustancias químicas pierden la vida 100 mil jóvenes cada año.

Por lo tanto, reconoció que "enfrentar esa crisis no es fácil, porque tiene que ver con una descomposición social, con un vacío, de ahí la importancia de valorar mucho nuestras costumbres, la importancia de evitar la desintegración de las familias, eso es lo que tenemos".

