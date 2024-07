AMLO Informa de Policías Detenidos por Muerte de Campesinos en Totalco, Veracruz

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), informó hoy 16 de julio de 2024 que hay policías detenidos tras una represión contra campesinos en Totalco, Veracruz, que dejó al menos dos muertos.

El pasado 20 de junio un grupo de campesinos en Totalco realizó una protesta en la carretera federal Perote-Puebla, a la altura del poblado perteneciente a Perote, Veracruz, en contra de Granjas Carroll al señalar actividades que contaminan la zona por parte de la empresa procesadora de alimentos porcinos.

Durante la manifestación hubo un enfrentamiento con policías, que dejó tres elementos heridos y dos campesinos muertos.

Video: Confirman 2 Muertos Tras Enfrentamiento Manifestantes y Policías en Perote, Veracruz

AMLO informa detenciones por hechos en Totalco

Durante su conferencia de prensa matutina de este martes en Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador señaló que "no debió actuar así la policía del estado, hemos llevado a la práctica una política de no represión, no se debe utilizar la fuerza y en este caso hubo represión y fallecieron dos campesinos".

Se está haciendo la investigación, ayer se detuvo a dos policías y se va a continuar con esta investigación y no va a haber impunidad.

López Obrador reconoció que fue informado "desde que se dieron los hechos", e insistió en que no habrá impunidad. "Me informaron sobre esta detención de dos policías que participaron en estos hechos. Se va a hacer justicia".

El pasado 12 de julio, la Fiscalía de Veracruz informó que "elementos de la Policía Ministerial cumplimentaron orden de aprehensión en contra de Juan Carlos “N” y Joel “N” como probables responsables del delito de abuso de autoridad".

La dependencia estatal informó que los hechos en los que se les involucra sucedieron el pasado 20 de junio en Totalco, perteneciente al municipio de Perote, "cuando fungían como elementos de la Fuerza Civil".

