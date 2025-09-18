Aseguran 14 Kilos de Fentanilo en "Operación Frontera Norte": Suman 7,351 Detenidos

Fuerzas de seguridad federales aseguraron 14 kilos de fentanilo en Sinaloa y Baja California, en el marco de la “Operación Frontera Norte”, informó el Gabinete de Seguridad este 18 de septiembre de 2025.

Ese decomiso forma parte de los recientes resultados de dicha estrategia de seguridad, que comenzó el 5 de febrero de este año en estados como Baja California, Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Sonora y Sinaloa.

Este jueves, las dependencias que integran el Gabinete de Seguridad actualizaron el saldo del operativo; dieron a conocer que hasta el momento suman 7 mil 351 detenidos y miles de armas de fuego, cartuchos y cargadores decomisados.

Los resultados del despliegue de seguridad también incluyen el número de autos, laboratorios clandestinos, sustancias químicas, inmuebles y otros insumos asegurados.

En el operativo participan estas dependencias de seguridad federales:

Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) Secretaría de Marina (Semar) Fiscalía General de la República (FGR) Guardia Nacional (GN) Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)

Fentanilo y drogas decomisadas en Baja California. Foto: Gabinete de Seguridad

Resultados generales

El saldo del 5 de febrero al 17 de septiembre de 2025 es el siguiente:

Detención de 7 mil 351 personas

Aseguramiento de 5 mil 687 armas de fuego

de fuego Decomiso de 997 mil 463 cartuchos de diversos calibres y 27 mil 119 cargadores

de diversos calibres y 27 mil 119 Incautación de 95 mil 330 kg de droga , entre ellos, 447 kg de fentanilo

, entre ellos, 447 kg de Aseguramiento de 4 mil 880 vehículos

Decomiso de 898 inmuebles

Acciones destacadas

Como en cada reporte, el Gabinete de Seguridad también detalló algunas de las acciones destacadas más recientes, por estado:

Baja California : En Tijuana, se aseguraron seis kilos de fentanilo , 30 kilos de metanfetamina, 10 kilos de heroína, dosis de marihuana, dos motocicletas, un vehículo y un inmueble.

: En Tijuana, se aseguraron , 30 kilos de metanfetamina, 10 kilos de heroína, dosis de marihuana, dos motocicletas, un vehículo y un inmueble. Nuevo León : En Juárez se detuvo a tres personas y se decomisaron dos armas cortas, dos cargadores, 30 cartuchos, 87 dosis de metanfetamina, 70 dosis de marihuana, dos básculas grameras, un casco para motocicleta, dinero en efectivo y una motocicleta.

: En Juárez se detuvo a tres personas y se decomisaron dos cortas, dos cargadores, 30 cartuchos, 87 dosis de metanfetamina, 70 dosis de marihuana, dos básculas grameras, un casco para motocicleta, dinero en efectivo y una motocicleta. Sinaloa : En Badiraguato, Culiacán y Cosalá se localizaron e inhabilitaron siete áreas de concentración de material diverso para la fabricación de drogas sintéticas y se aseguraron 7 mil 420 litros y 10 kilos de sustancias para la elaboración de metanfetamina y una mezcladora. La afectación económica a la delincuencia organizada es de 150 millones de pesos. Mientras que en Mocorito se aseguraron ocho kilos de fentanilo , seis cargadores, 170 cartuchos, un chaleco táctico y dos placas balísticas.

: En Badiraguato, Culiacán y Cosalá se localizaron e inhabilitaron siete áreas de concentración de material diverso para la fabricación de drogas sintéticas y se aseguraron 7 mil 420 litros y 10 kilos de para la elaboración de y una mezcladora. La afectación económica a la delincuencia organizada es de 150 millones de pesos. Mientras que en Mocorito se aseguraron , seis cargadores, 170 cartuchos, un chaleco táctico y dos placas balísticas. Sonora : En Hermosillo se detuvo a una persona y se incautaron 184 envoltorios con marihuana y 41 envoltorios con metanfetamina . Mientras que en Puerto Peñasco se detuvo a una persona y se aseguraron 47 bolsas, 57 cigarros y ocho frascos con marihuana, 190 envoltorios con metanfetamina, 79 envoltorios con cocaína, dinero en efectivo y un vehículo con reporte de robo.

: En Hermosillo se detuvo a una persona y se incautaron 184 envoltorios con marihuana y 41 envoltorios con . Mientras que en Puerto Peñasco se detuvo a una persona y se aseguraron 47 bolsas, 57 cigarros y ocho frascos con marihuana, 190 envoltorios con metanfetamina, 79 envoltorios con cocaína, dinero en efectivo y un con reporte de robo. Tamaulipas: En Jaumave se aseguraron dos armas largas, 10 cargadores, 259 cartuchos, tres chalecos tácticos, seis placas balísticas y un vehículo con blindaje artesanal.

Con información de N+.

