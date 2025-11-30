Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Domingo 30 de Noviembre 2025.

Conoce qué carreteras presentan bloqueos, cierres parciales o congestión vehicular, así como las movilizaciones previstas para este domingo 30 de noviembre en distintos puntos de México.

De acuerdo con reportes de la Guardia Nacional Carreteras y de Caminos y Puentes Federales (Capufe), las principales afectaciones en diversos tramos se deben a accidentes, por lo que se recomienda tomar precauciones antes de salir a carretera.

Las autoridades recomiendan a los conductores consultar las cuentas oficiales en la red social X de @GN_Carreteras y @CAPUFE, además de salir con anticipación y evitar zonas conflictivas.

A continuación se presenta un listado actualizado de las carreteras que reportan afectaciones por cierres, incidentes o presencia de manifestantes. El objetivo es facilitar la planeación de rutas alternas para que los conductores puedan minimizar contratiempos y transitar de forma más segura en aquellas regiones donde este sábado se prevén complicaciones viales.

Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros:

2:09 Horas. Autopista Córdoba–Veracruz. Lluvia y neblina a la altura de la Plaza de Cobro Cuitláhuac. Disminuye la velocidad y conduce con precaución.

2:01 Horas. Autopista Córdoba–Veracruz. Restablecida la circulación en el km 23, dirección Córdoba. Tramo opera de manera normal.

1:23 Horas. Autopista Cd Mendoza–Córdoba. Continúa cierre parcial de circulación en el km 299, dirección Cd Mendoza. Reducción de carriles por atención de un incendio de autobús. En dirección Córdoba, la circulación opera de manera normal.

