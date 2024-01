Detona la participación de mujeres extranjeras en el crimen con AMLO

Es julio de 2020. Una estadounidense que conduce una vagoneta desde territorio norteamericano se detiene para una inspección aduanera en el cruce fronterizo de Nogales, Sonora. Enseguida elementos de la Guardia Nacional localizan 20 mil cartuchos. Tres años más tarde, Debra, otra mujer de la misma nacionalidad, circula a bordo de una camioneta con placas de Michoacán acompañada de otro sujeto, en Galeana, Nuevo León. En el asiento trasero llevan un arma calibre .223 y 20 cartuchos, pero son detenidos por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR).

Ellas son algunas de las cientos de historias de mujeres extranjeras vinculadas a actividades del crimen organizado, que son cada vez más comunes en México, pues en los últimos 5 años detonaron sus detenciones.

El personal del Ejército registró 731 detenciones de mujeres extranjeras en todo el país entre 2006 y noviembre de 2023, de acuerdo con datos obtenidos por Transparencia en poder de N+. Sin embargo, del total de detenciones 519 se dieron durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, mientras 122 fueron en la administración de Enrique Peña Nieto y 90 con Felipe Calderón.

A pesar de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no señala el tipo de delito, los informes anuales del Instituto Federal de Defensoría Pública del Consejo de la Judicatura Federal, detallan que los delitos con mayor representación penal otorgadas a personas extranjeras, hombres y mujeres, en los ultimos años fueron los relacionados con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; contra la salud; falsificación de documentos; delincuencia organizada y delito fiscal.

Las representaciones penales a mujeres extranjeras pasaron de 166 entre 2019-2020 a 225 entre 2020-2021; luego 283 entre el 2021-2022 y del 2022-2023 fueron 218.

Las detenciones de mujeres estadounidenses predominan en el mercado delictivo. En menor medida aparecen guatemaltecas, hondureñas y colombianas. El resto son de origen canadienses, chilenas, cubanas y peruanas. También hay una húngara, escocesa, británica, italiana, rusa, filipina y más.

Los rasgos físicos, el color de piel y la nacionalidad son parte de las características que han encontrado los grupos criminales para pasar desapercibidas en actividades ilícitas. El tráfico de drogas y armas es una de ellas. Pero para coptarlas se ha servido de sus necesidades e intereses económicos, protección y pertenencia. Aunque algunas otras han sido obligadas.

Los territorios donde se han dado la mayor parte de detenciones son en la frontera con Estados Unidos: Tamaulipas (210), Baja California (171), Sonora (164) y Chihuahua (45). En tanto, en el sureste son Quintana Roo (28) y Chiapas (28).

El motivo por el que las mujeres están participando más en la frontera norte es casi netamente económico. En los Estados Unidos la carestía de la vida, la inflación, los accesos a la vivienda obligaría a mucha gente a participar, sobre todo a mujeres, señala Manuel Balcázar, especialista en seguridad nacional e investigador del Centro de Estudios en Seguridad, Inteligencia y Gobernanza (CESIG) del ITAM.

Las necesidades económicas y los lazos familiares o sentimentales son parte de los factores por los que se ha incrementado la presencia de mujeres extranjeras como mexicanas en actividades criminales, explica Paloma Mendoza Cortés, investigadora en temas de seguridad nacional y fuerzas armadas.

“La condición de jefas de familia en condiciones de pobreza, desempleo o marginación por bajo nivel educativo o poca experiencia laboral, y por los lazos familiares y sentimentales derivan en lazos de confianza y lealtad, con un alto valor al interior de las organizaciones criminales”, detalla.

Angelica Ospina, investigadora de género del International Crisis Group, coincide en que la pobreza es un factor decisivo en el involucramiento con los grupos criminales, al explotar y lucrar con las necesidades de protección, estatus, pertenencia y alimentar a sus familias.

Sin embargo, en el caso de las estadounidenses, dice, no todas podrían estar vinculadas, sino podrían ser consumidoras de sustancias y ser acusadas por delitos contra la salud. “Puede ser una situación de aprovisionamiento. Viven en California o en diferentes lugares de la frontera y vienen acá porque es más barato comprar”.

En el caso de las detenidas en el sureste del país, dice, que hay una criminalización de las migrantes por parte de las autoridades y son más vulnerables a los grupos delincuenciales.

Las centroamericanas están mucho más expuestas a las voluntades de los grupos criminales (...) Están buscando llegar al norte y quizá ven esta alianza con estos grupos como una oportunidad de aumentar lograrlo. Vienen en una caravana y las recluta o “invita” a trabajar con ellos. Es muy difícil decirles que no, porque ‘sino me matan o qué me van a hacer’.