'El Nini' Había Escapado Dos Veces de Ser Detenido, Informa Sedena

Las autoridades de México hablaron en torno a la detención de Néstor Isidro Pérez, El Nini, en Culiacán, Sinaloa, a quien señalaron de organizar ataques contra sedes militares y de haber escapado en dos ocasiones de operativos para su captura.

Durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en Oaxaca, Luis Cresencio Sandoval González, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), confirmó que Nestor Isidro Pérez "es líder de una célula delictiva y también es el responsable de la seguridad de Archivaldo (Guzmán), líder del grupo de Los Chapitos".

Ordenó las agresiones en contra de la unidad habitacional militar en Culiacán, Sinaloa, en contra de nuestras familias, cuando es un área que no se encontraba resguardada por personal militar por la operación que se llevaba a cabo para la detención de Ovidio (Guzmán).

Además, el titular de Sedena informó que El Nini "es también quien organiza una serie de agresiones contra personal militar y había causado una importante cantidad de heridos".

Incluso, lo señaló como responsable de "la ejecución de ocho personas en Tamazula, que inicialmente habían sido secuestradas".

Luis Cresencio Sandoval reconoció que Nestor Isidro Pérez, El Nini, había evadido la justicia en al menos dos ocasiones, cuando se realizaron operativos para su captura. "Se tenía un seguimiento de esta persona detenida desde hace algún tiempo, participó en las agresiones de las que fue objeto la Guardia Nacional, el ejército y la Fuerza Aérea Mexicana, durante de detención de Ovidio el 5 de enero (de 2023), de hecho, se hace una operación para su captura en ese momento, donde no se tiene éxito".

El titular de Sedena reconoció que la captura de El Nini fue resultado de "un trabajo conjunto, de inteligencia, participando la Fiscalía General de la República, la Agencia de Investigación Criminal, el Centro Nacional de Inteligencia, la Guardia Nacional, el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana. Todas las instancias se estuvieron coordinando primero con el trabajo de inteligencia y después en la parte operativa para ponerlo a disposición de la FGR".

Tras el informe de Luis Cresencio Sandoval, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el resultado del operativo para la detención de El Nini obedece a que en su administración no hay complicidad ni protección a delincuentes.

Un distintivo del gobierno que represento es que no hay relaciones de complicidad con nadie; no existe protección ni a la delincuencia organizada ni a la de cuello blanco. Nosotros representamos al pueblo de México y no hay impunidad para nadie.