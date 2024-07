Investigan Falsos Retenes como Modus Operandi de Asaltos en Carreteras

La Fiscalía del Estado de México está tratando de ubicar a los ocupantes del vehículo que balearon la camioneta de un padre y su hijo, el viernes pasado cuando circulaban por la carretera México-Pachuca, a la altura del municipio de Tecámac, hiriendo mortalmente al menor antes de darse a la fuga.

Según el registro público vehicular, el auto que aparece en el video es un Jetta negro modelo 2014, dado de alta en la Ciudad de México con la matrícula Z72-BCW, aparentemente sin registro de antecedentes penales.

Se investiga también el supuesto retén en el que padre e hijo iban a ser revisados, un modus operandi que víctimas han denunciado en esta y varias carreteras del país.

En Punto ha documentado que el modus operandi de colocar falsos retenes con vehículos que simulan patrullas, operan en varios puntos carreteros del país, entre ellos la autopista México-Pachuca y en la México-Tuxpan.

Erick Cruz narra su testimonio de cómo en la carretera México-Tuxpan un vehículo negro le dio seguimiento prendiendo las luces, pero se percató de que no era una patrulla.

En uno de mis viajes, al incorporarme a la México-Tuxpan, me percato que se encuentra un coche negro, me está dando un seguimiento prendiéndome y apagándome luces neón, tipo patrulla, yo me percato que no era patrulla