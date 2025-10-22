México Extradita a Hungría a Jozsef ‘N’ y Orsolya ‘N’, Acusados de Lenocinio

La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la extradición de Jozsef “N” y Orsolya “N” hacia Hungría. Ambos son señalados por lenocinio.

Extraditan a Hungría a dos acusados de proxenetismo

Jozsef “N” y Orsolya “N” son requeridos en Hungría por los delitos de lenocinio, secuestro, así como por tomarse la justicia por sus propias manos. Además se les acusa de poner en peligro a un menor.

Según un tribunal en Budapest, desde 2009, los acusados contactaban a mujeres por Internet en Hungría y les prometía trabajo en México. Sin embargo, cuando las víctimas llegaban a territorio mexicano, eran víctimas de trata y prostituidas. Además sufrían maltratos y amenazas por parte de ambos proxenetas.

Cabe señalar que Jozsef “N” y Orsolya “N” estaban recluidos en México por diversas causas. Posteriormente, Hungría solicitó formalmente su extradición para que enfrenten en Budapest las acusaciones en su contra.

La entrega de ambos acusados se llevó a cabo este 22 de octubre en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, en la Ciudad de México. Ambos ciudadanos húngaros fueron entregados a los agentes de su país, quienes se encargarán del traslado final.

