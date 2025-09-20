Detienen a Líderes de "Los Bonitos", Grupo del Narcotráfico que Opera en CDMX

En el Estado de México fueron detenidos cinco presuntos integrantes de la célula delictiva relacionada con el narcotráfico conocida como “Los Bonitos”, que opera principalmente en Ciudad de México.

A decir de las autoridades, “Los Bonitos” tienen una zona de operación en la alcaldía Iztapalapa y están presuntamente dedicados a la extorsión, tráfico de drogas, homicidio, robo y despojo de inmuebles con violencia.

En un operativo conjunto en el #Edomex detienen a cinco integrantes de una célula criminal dedicada a la #extorsión. https://t.co/BcOzcESeBK pic.twitter.com/ZzHd9sPSEP — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) September 20, 2025

Video: DEA Pone Precio por "el Ruso": Controla el Corredor del Narco en Mexicali y Está Vinculado a "la Mayiza"

Noticia relacionada: Esta es la Razón por la que Debemos Plantar Árboles

Operativo donde detuvieron a Los Bonitos fue en Acolman

En la operación realizada en Acolman, Estado de México, donde fueron detenidos “Los Bonitos”, participaron elementos de Defensa, Marina, Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía y Policías del Estado de México y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) que ejecutaron una orden de cateo.

Entre los detenidos se encuentran, Wendy “N” y Erika “N”, identificadas como las principales líderes de “Los Bonitos”.

También fueron detenidos Nadie “N”, Brandon “N” y Erick “N”.

Por qué les dicen Los Bonitos al grupo criminal que opera en Iztapalapa

En el domicilio donde detuvieron a “Los Bonitos” se aseguraron dos vehículos, dos motocicletas, cartuchos útiles, teléfonos celulares, 57 mil pesos, dosis de droga, equipos de cómputo y diversa documentación.

Al grupo criminal conocido como “Los Bonitos”, se hacen llamar así porque sus presuntos líderes se apellidan Bonito.

Historias relacionadas:

CH