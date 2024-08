Recuerdan Quinto Aniversario del Atentado en Tienda de El Paso que Dejó 23 Muertos

Con una procesión, en la que caminaron cargando cruces con el nombre de cada una de las 23 víctimas del ataque armado en una tienda en El Paso, Texas, organizaciones civiles recordaron el quinto aniversario de este atentado que dejó también 22 personas heridas.

El 3 de agosto del 2019, Patrick Crusius llegó hasta un centro comercial de esta ciudad y disparó con un rifle AK-47 contra toda persona que se encontraba en su camino. Mató a 23 personas e hirió a otras 22, hasta que fue detenido por la policía. La mayoría de las víctimas fueron latinos.

Jill y yo enviamos nuestro amor y oraciones a la gente de El Paso mientras continuamos de luto por las preciosas vidas perdidas en el horrible tiroteo masivo hace 5 años. Sé lo difíciles que pueden ser estos hitos. Que Dios bendiga a los seres queridos de las víctimas y a toda la comunidad de El Paso”, posteó en su cuenta de X el presidente Joe Biden.

En Texas las armas de fuego las puedes traer sin permisos, puedes traerlas como sea. Nos preocupa mucho, especialmente que los gobiernos y los políticos siguen hablando este día de las víctimas, muchas veces revictimizando las propias familias sin hacer nada por denunciar estas causas que dieron origen este ataque terrorista", dijo Fernando García, de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos.

Olvido y memoria

Guillermo Glenn, un activista en El Paso, Texas, fue uno de los sobrevivientes del ataque y aún recuerda cómo trató de ayudar a las víctimas.

Yo vi en carne propia, enfrente de la tienda, toda la sangre que estaba allí, de dos o tres personas muertas y yo ayudé a subir a heridos a las carretas para que los llevaran a las ambulancias, era terrible eso y se ha olvidado hasta cierto punto lo terrible que fue y eso lo tengo, es parte de mi ser

Margarita Arvizu, madre de una de las víctima, señaló:

Estamos aquí, en esta resistencia, para que todo esto se acabe y nosotros lo acabemos de erradicar

La procesión concluyó al exterior del centro comercial, donde soltaron 23 palomas blancas en memoria de las víctimas.

A cinco años de este ataque armado, un juez federal condenó a 90 cadenas perpetuas al único tirador, Patrick Crusius, pero aún falta un juicio en el estado de Texas donde podría ser condenado a muerte.

Más tarde, autoridades locales de El Paso, Texas, realizaron una ceremonia para develar un monumento a las 23 víctimas.

