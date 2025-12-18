Regresan en Caravana Miles de Paisanos a México para Fiestas Decembrinas

Comenzó el regreso de paisanos a México para las fiestas decembrinas.

El miércoles con maletas, regalos y la esperanza de volver a abrazar a sus familias, un grupo de 20 mil migrantes en unos tres mil vehículos empezaron el recorrido en grupo desde Laredo, Texas, a sus comunidades de origen en Querétaro e Hidalgo, apoyados por los gobiernos de esas entidades para proteger su seguridad.

Son los paisanos que forman parte de la Caravana Migrante 2025.

Al respecto Ignacio Jiménez, paisano de Singuilucan, Hidalgo, indicó:

Ya llevamos 10 años por acá y ya de regreso para allá con la familia

Después del registro de vehículos, los paisanos partieron la madrugada del miércoles para cruzar la frontera.

Manuel Aranda Montero, titular de Dirección General de Atención al Migrante de Hidalgo, precisó:

Estamos hablando de un cálculo de un poco más de 3 mil vehículos hacia la parte del fondo del estacionamiento, puedan estar reunidos ya, son varias entidades las que participan

Para Tania Ortiz, una paisana que se dirige a Querétaro, es la segunda vez que forma parte de la caravana, en años anteriores acostumbraba a hacer el trayecto de regreso sola junto con su familia, sin embargo, debido a la inseguridad decidió venir a México en compañía de autoridades y más paisanos.

Hubo unas cuantas veces que a mis papás sí les robaron, los bajaron una vez, les quebraron hasta un foco de donde los empujaron y los sacaron de la carretera

Se estima que la Caravana Migrante llegue a la Sierra de Querétaro y posteriormente ingrese a Hidalgo y de ahí los paisanos se dispersen a sus comunidades de origen para reunirse con sus familiares.

Organización de la Caravana

Esta caravana fue organizada por los gobiernos de Querétaro e Hidalgo para dar acompañamiento a los paisanos y garantizar que lleguen bien a su destino.

Por su parte Patricia Hernández, directora de Atención al Migrante de Querétaro, explicó:

Lo más importante es la seguridad, vamos todos a viajar como es, en caravana, y bueno, ‘tutelándolos’, acompañándolos, y obviamente hasta no cerciorarnos que todos y cada uno de nuestros connacionales lleguen con bien con sus familias

Con información de Bertha Alfaro

