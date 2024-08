Entrega de Joaquín Guzmán López se habría Pactado con Ovidio: Rosa Icela Rodríguez

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, reiteró que Joaquín Guzmán López e Ismael El Mayo Zambada fueron capturados en Estados Unidos de América (EUA), sin la intervención de México, producto de un posible acuerdo para que se entregaran.

Durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de hoy, 6 de agosto de 2024, la funcionaria indicó que —de acuerdo con la información proporcionada hasta el momento— hubo un pacto entre personas en reclusión con personas que estaban libres para la entrega respectiva.

Al ser cuestionada si se refería a un acuerdo entre los hermanos Ovidio y Joaquín Guzmán, hijos de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, la funcionara respondió afirmativamente.

Rodríguez señaló que las autoridades estadounidenses sí han presentado información respecto al caso, pero consideró que “no es el total de la información que nosotros quisiéramos”.

Ante ello, confió en que al final de la semana se pueda tener un reporte completo por parte de las instancias de EUA.

Incluso señaló: “no queremos tampoco tanta información, sino lo relativo a la llegada del vuelo, a la llegada de esta entrega o captura, pero de manera oficial”.

Por su parte, López Obrador señaló que es un asunto delicado y que se debe esperar hasta tener toda la información oficial, pues se tiene que cuidar la vida de todos los mexicanos.

Nosotros tenemos que cuidar hasta tener información oficial porque es un asunto delicado. Imagínense si no es delicado, estamos hablando de uno de los grupos de más fama, tradición y actividad ilícita durante mucho tiempo, entonces nosotros no queremos que una decisión que se tomó en ese sentido, este acuerdo o no acuerdo, nos vaya a generar un conflicto interno mayor.